Lüsse

Zum Flugplatzfest laden die Mitglieder des Flugsportclubs Charlottenburg ( FCC) ein. In Kooperation mit dem Feuerwehrverein Kuhlowitz/Preußnitz gestalten sie das Fest am Sonnabend, 7. September, unter dem Motto „Die Welt ist ein Dorf“. Am Boden und in der Luft werde den vielen Besuchern, die erwartet werden, einiges geboten, versprechen die Veranstalter.

„Als besondere Attraktion für die Kenner wird ein Oldtimer aus Berlin erwartet. Das Grunau Baby stammt aus den 30er Jahren“, sagt Andreas Führer, Sprecher des Segelflugvereins. Das „ Grunau Baby“ ist eines der am häufigsten gebauten Segelflugzeuge, gebaut zwischen 1931 und 1945. Darüber hinaus ist eine umfangreiche Flugzeug- und Technikausstellung vorbereitet und es wird über die Pilotenausbildung informiert. Seit fast 30 Jahren ist das Leistungszentrum vor den Toren von Bad Belzig etabliert. Wie die ganze Saison über werden Gastflüge ermöglicht.

Kunststücke am Himmel

Mehrmals im Tagesverlauf sind zudem Motor- und Segelkunstflug-Vorführungen angekündigt. Wer will, kann auch selbst mit durch die Luft gleiten oder doch vom Boden aus die Modellflieger begleiten. Gleich daneben bezieht die Löschgrupppe aus dem Nachbardorf ihr Quartier, wie Maik Kuhl mitteilt. Dank Förderung aus dem Fonds Lokalen Aktionsplanes „Hoher Fläming“ fällt die Präsenz dieses Mal größer aus. Entsprechend hoffen die Veranstalter auf schönes Wetter und viel Zuspruch.

Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug gibt es. Ferner sorgt die Feuerwehr für Sport, Spiel und Spaß – auf der Hüpfburg, beim Bogenschießen und Bauernspielen. Die Bewohner der Übergangswohnheime Bad Belzig und Kuhlowitz wollen sich in die Aktivitäten mit einreihen.

Flugplatzfest Lüsse am Sonnabend, 11 bis 17 Uhr.

Von René Gaffron