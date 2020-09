Bad Belzig

Ein kleines Jubiläum steht bevor. Denn zum zehnten Mal ist der Förderpreis der Stadt Bad Belzig ausgeschrieben. Noch bis Ende Oktober können Vorschläge dafür eingereicht werden. Daran hat Bürgermeister Roland Leisegang erinnert.

Mit der Ehrung sollen Personen, Vereine, Verbände, Initiativen und auch Firmen, der Stadt ausgezeichnet werden, wenn sie zu deren Wohl beigetragen und sie in dem Sinne weithin bekannter gemacht haben. Ausgelobt sind für den Zweck 2000 Euro.

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner der Stadt und der 14 Ortsteile. Aus den Empfehlungen wählt eine Jury, die von den Stadtverordneten jährlich neu besetzt wird dann den oder die Gewinner aus. Im vergangenen Jahr kam Urs Sebastian Kunz, Betreiber der Chocolaterie auf der Burg Eisenhardt, zu Ehren.

Die aktuellen Vorschläge sind schriftlich – per E-Mail oder in Briefform – an die Verwaltung zu senden und erfordern jeweils eine Begründung.

Das Formblatt ist auf der Internetseite der Stadt Bad Belzig unter dem Punkt Öffentlichkeitsarbeit zu finden: www.bad-belzig.de.

Von René Gaffron