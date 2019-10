Rädigke

Das Leben und Schaffen von Theodor Fontane war tief in der Mark Brandenburg verwurzelt. Um den Hohen Fläming soll er einen weiten Bogen gemacht haben.Warum auch immer. Nun zu seinem 200. Geburtstag wird ihm hierzulande dennoch verdiente Aufmerksamkeit zuteil. Der Fläming-Bibliothek sei Dank. Sie hat zu einer überwiehen Lesung eingeladen.

In seinen Gedichten, Novellen und Romanen beschreibt Theodor Fontane wie ein Chronist den Ist-Zustand und die gesellschaftlichen Zwänge seiner Zeit. Das Jubiläum nehmen die zwei in Brandenburg beheimatete Künstler zum Anlass, eine Brücke in unsere Zeit zu schlagen.

Bestamdsaufnahme nach 200 Jahren

Der Saxofonist Matthias Wacker und der Songpoet Andreas Hüttner pendeln in ihrem musikalisch-literarischen Programm zwischen Fontane und heute, dem Land Brandenburg der Gegenwart. Texte Fontanes stellen sie den Liedern von Andreas Hüttner gegenüber.

Wie fühlen und artikulieren wir uns heute im Zeitalter von Schnellstraßen, Internet und Smartphone? Bedeuten uns heute im modernen Brandenburg zum Beispiel noch eitler Standesdünkel oder eine alte Lindenallee, der unverbindliche Plausch über den Gartenzaun oder der knorrige Birnenbaum im Garten überhaupt noch etwas? Die Antworten werden wohl individuell ausfallen und bieten doch Anlass zum Nachdenken.

Um es mit Fontane zu sagen: „Es ist ein weites Feld.“ Ein Programm der leisen Töne und Nuancen, ist angekündigt.

„Verabredung mit Fontane“ –am Freitag, 19 Uhr,in der Fläming-Bibliothek Rädigke

Von René Gaffron