Bad Belzig

Die Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“ von Fliedners Wohn- und Werkstätten veranstaltet einen Fotokurs. Dabei wird Bad Belzig in den Fokus gerückt und die Teilnehmer können die Kur- und Kreisstadt auf besondere Weise entdecken. Die Offerte kommt dank Unterstützung von der Aktion Mensch zustande.

Die Grundlagen werden von Andreas Trunschke vermittelt. Der Autor aus Borkwalde hat journalistische Erfahrungen bei Zeitungen gesammelt und betreibt die Internetplattform „Flaeming365“.

Geplant sind sechs Veranstaltungen. Sie finden jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Dabei wird zunächst der Umgang mit der Technik – dem eigenen Apparat oder einem Smartphone – geschult. Dann geht es auf Motivsuche, was in Bad Belzig nicht schwer sein dürfte. Doch sollen möglichst neue Blickwinkel gefunden werden. Schließlich werden die Bildbearbeitung am Computer erklärt und die besten Aufnahmen für eine Ausstellung ausgesucht.

Stephanie Langner, Bad Belzig, 033841/43960

Von René Gaffron