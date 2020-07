Bad Belzig

Wenn der Clown in ein Café kommt, heißt dies noch lange nicht, dass ihm der Sinn nach Kaffee und Kuchen seht. Er betritt vielmehr den Raum und stellt alles in Frage. Selbst bis er dann weiß, wie er sich auf welchen Stuhl setzt, kann es dauern. Manch Malheur, das einem widerfährt, ruft bei Außenstehenden ein verständnisloses Kopfschütteln hervor, mitunter ein mitleidiges Lächeln.

„Ein Clown ist nicht zwingend lustig“, behauptet Franziska Gärtner. Sie muss es wissen. Denn sie hat die Rolle zu ihrer Profession gemacht. Sie gibt ihr Wissen und Können anlässlich des Kunstsommers Hoher Fläming in einem dreitägigen Workshop am kommenden Wochenende weiter.

Anzeige

Jeder Narr ist anders

„Die Figuren berühren durch ihre Körperlichkeit und ihre Emotion“, erklärt die 32-Jährige. Das habe sie schon frühzeitig an den Rotnasen fasziniert. Auch die Bandbreite vom „dummen August“ bis zum „listigen Hofnarren“sei imponierend.

Weitere MAZ+ Artikel

Aufgewachsen in Berlin hat Franziska Gärtner ihre staatlich anerkannte interdisziplinäre Ausbildung bei der Schule für darstellende Künste „Die Etage“ absolviert. Dort werden Tanz, Schauspiel, klassische Pantomime und Mime kombiniert in einem dreijährigen Studium vermittelt. Immerhin habe sie bei den renommierten Companys Bodecker & Neander sowie „Theater vor dem Mond“ in Basel schon einmal die spezielle Bühnenluft spüren können. Mimik und Gestik beherrschen die Künstlerkollegen so perfekt, dass sie damit große Säle unterhalten, so die Wahl-Bad Belzigerin voller Respekt.

Lehrreich für die Kinder

Vor siebeneinhalb Jahren ist sie etwas großstadtmüde und der Liebe wegen in den Hohen Fläming gezogen. Auftritte hatte sie schon bei Festivals im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg). Einer Illusion, hierzulande davon leben zu können, hängt die Künstlerin indes nicht nach.

Franziska Gärtner aus Bad Belzig bereitet sich auf ihren Workshop vor. Sie vermittelt Theorie und Praxis des Clown-Seins. Quelle: René Gaffron

Als derzeit hauptberufliche Mutter von zwei kleinen Töchtern hat sie laut eigenem Bekunden durchaus gute Erfahrungen, wenn sie in die Rolle des Clowns schlüpft. „Beim Ankleiden beispielsweise. Es ist ja eine Vereinbarung, dass der linke Fuß in den linken Schuh muss, und der rechte Fuß in den rechten Schuh – die Erkenntnis lässt sich spielerisch gewinnen“, sagt Franziska Gärtner.

Nicht nur Unterhaltung

Sie lächelt zwar dabei, meint es aber wirklich ernst. Der Clown definiert sich ihrer Meinung nach bestenfalls am Rande über seinen Unterhaltungswert. „Immer der Nase nach“, lautet also das Motto für die drei Tage im Wiesenburger Kulturtreff „Alte Schule“. Nachdem das dort im Mai geplante Gastspiel ihrer Potsdamer Mentorin Angela Hopkins wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen musste, ist es nun an Franziska Gärtner die Spielräume dort mit Interessierten auszuloten.

Kunstsommer zum zehnten Mal Halbzeit beim Kunstsommer im Hohen Fläming. Die ersten der insgesamt 18 Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Nächste Höhepunkte sind das Festival für Freunde (30. Juli bis 2. August) in Dahnsdorf die Kreativsause (17. bis 23. Orchester) auf dem Gutshof Klein Glien und das Konzert des Salon-Orchesters Berlin am 23. August im Wiesenburger Park. 5000 Programmhefte wurden gedruckz. Sie liegen in den Tourist-Informationen aus. Die Reihe in Regie des Naturparkvereins „Hoher Fläming“ findet zum 10. Mal statt. Sie wird aus der Kulturförderung des Kreises Potsdam-Mittelmark unterstützt.

„Wir haben uns bei einem solchen Seminar in Potsdam begegnet“, sagt Iris Seraphin Bergner. Beim zufälligen Wiedersehen am Rande der Veranstaltung sei die Zusammenarbeit vereinbart worden. „Zuerst geht es darum, dass ein jeder den Clown in sich entdeckt“, heißt es vorab. Die Teilnehmer können dann erste Techniken und Regeln des Clownspiels erlernen. Sie stehen auf der Bühne, improvisieren mit Mitspielern und Publikum. „Dabei entstehen poetische, berührende und komische Momente – Lebenslust für den Alltag“, lautet das Versprechen.

Von René Gaffron