Der Fredersdorfer Dorfplatz soll schöner werden. Nicht hip und modern, sondern so, wie er früher einmal war. „Unser Anger, der auch Dorfplatz genannt wird, war historisch eine Grün- und Weidefläche. Er gehörte der Dorfgemeinschaft und zählte damit zu den Allmendeflächen, dem gemeinschaftlichen Eigentum“, erklärt Ortsvorsteher Bodo Sternberg.

Das Areal, das von der Einmündung der Baitzer Straße bis zum Friedhofstor reicht, soll künftig natürlich nicht mehr als Weidefläche genutzt werden. Wohl aber als Wiese, die von pflegeleichten Staudenmischpflanzungen gesäumt wird.

Mittel des Leader-Programms

Mit der geplanten Neuordnung und Neugestaltung des Dorfplatzes soll zugleich ein zusammenhängender Bereich von Anger, Kirchhof und Platz am Dorfgemeinschaftshaus entstehen – als neue grüne Mitte von Fredersdorf.

Verwirklicht werden soll das Projekt aus Mitteln des Leader-Programms. In der letzten Sitzung des Ortsbeirats informierte Sternberg über den Stand der Dinge. „Wir sind eine Runde weiter. Die Mittel für Fredersdorf sind reserviert“, sagt der Ortsvorsteher und erläutert, dass zur endgültigen Bewilligung jedoch noch eine planerische Zuarbeit erforderlich ist.

An die Tür zu seinem Büro im Dorfgemeinschaftshaus hat er einen Plan geklebt, der zeigt, wie die neue Fredersdorfer Ortsmitte einmal aussehen könnte. Bodo Sternberg deutet unter anderem auf grüne Flächen, die die zukünftige Wiese darstellen, auf bunt getupfte Flächen, die die Staudenpflanzungen markieren und auf einen schmalen beigefarbenen Streifen, der eine neue Pflasterfläche symbolisiert. Sie soll an der Südwestseite des Platzes für Dorffeste und diverse Veranstaltungen entstehen.

Vorher müssen jedoch noch alte Asphalt- und Betonpflasterflächen der ehemaligen Buswendeschleife entsiegelt und Borde beseitigt werden. Das gesamte Areal soll zudem barrierearm und barrierefrei gestaltet sowie mit Bänken und Fahrradständern ausgestattet werden. „Für den Maibaum ist eine Bodenhülse vorgesehen“, bemerkt Bodo Sternberg und deutet in Richtung Schulstraße. In Verlängerung derselben ist zur Querung ein neuer schmaler Fußweg geplant, der auch das Kriegerdenkmal umschließt und an den Eingang zum Kirchhof anschließt.

Bodo Sternberg ist der Ortsvorsteher von Bad Belzigs Ortsteil Fredersdorf und erklärt, wie die Ortsmitte künftig aussehen soll. Quelle: Bärbel Krämer

Damit sich die neue/alte Fredersdorfer grüne Mitte entwickeln kann, hofft er auf die Leaderförderung durch die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel. 100.000 Euro sind beantragt. Die Stadt Bad Belzig hat ihrerseits bereits den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 25 Prozent im Haushalt reserviert. Läuft alles nach Plan, soll das Vorhaben schon nächstes Jahr fertiggestellt werden. „Nach der Bewilligung muss das Projekt bis zum 30. September 2022 verwirklicht sein“, erklärt der Ortsvorsteher.

Nachdem die Bereiche des alten Kirchhofes und der Freiflächen am Dorfgemeinschaftshaus bereits vor einigen Jahren neugestaltet werden konnten, hofft Bodo Sternberg, dass jetzt auch der Dorfplatz an die Reihe kommen kann.

In die Pläne sind schließlich die Vorstellungen der Fredersdorfer eingeflossen. 2018, als das Land Brandenburg Leitlinien für die baulichen Gestaltungen in kleinen Ortschaften entwickeln ließ, besuchten Architekten und Planer auch den Bad Belziger Ortsteil. Fredersdorf war eines der ersten von sechs ausgewählten Dörfern, die daran teilnehmen konnten.

Zusammen mit Einwohnern machten sich Experten zu einem Ortsrundgang auf, um zu erfahren, wie sich die Fredersdorfer die Entwicklung ihres Heimatdorfes vorstellen. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass das Aussehen des Dorfplatzes als unbefriedigend empfunden wurde und die Einwohner sich nach einer grünen Ortsmitte sehnen.

Von Bärbel Krämer