Fredersdorf

Das Dorfgemeinschaftshaus in Bad Belzigs Ortsteil Fredersdorf soll barrierefrei zugänglich werden. Darauf verständigte sich der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung. „Wir reden seit zwei Jahren immer wieder darüber. Jetzt haben wir beschlossen, das Vorhaben zu verwirklichen. Es geht um Teilhabe und ist im Interesse unserer älteren Generation“, sagt Ortsvorsteher Bodo Sternberg.

Im Haus, dass 1874 als Dorfschule erbaut worden war, wurde bis 1946 unterrichtet. Durch die Einrichtung der Zentrale im Fredersdorfer Gutshaus verlor es jedoch seine Funktion. Die Klassenzimmer wurden nur noch nach Bedarf, bis in die 1960er Jahre, zu Unterrichtszwecken oder als Horträume genutzt. 1967/68 wurde das Gebäude aufgestockt und im Obergeschoss zwei Wohnungen eingerichtet.

Im Parterre saß einst der Kindergarten

Die Räume im Erdgeschoss beherbergten von 1972 bis 2007 wiederum den Fredersdorfer Kindergarten. Danach wurde das Erdgeschoss der Dorfgemeinschaft zur Nutzung übergeben. Kurzzeitig stand damals auch der Verkauf des Hauses zur Diskussion. Ein Vorhaben, dass aus Sicht der Einwohner glücklicherweise abgewendet werden konnte.

2012 gelang es, dass alte Schulhaus zu sanieren. Die Sanitäranlage wurde erneuert, eine Küche sowie Schulung- und Gemeinderäume auf 200 Quadratmetern im Erdgeschoss eingerichtet.

Der geplante barrierefreie Zugang in die öffentlichen Räume soll von der Rückseite aus verwirklicht werden. Mittig ist bereits eine Treppe vorhanden, die direkt in die Küche führt. „Wir haben uns gegen ein Liftsystem entschieden, um Folgekosten durch Wartungen zu vermieden“, erklärt Bodo Sternberg. Ihm zufolge soll stattdessen eine Rampe montiert werden, über die Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, selbstständig in das Haus gelangen können.

Genügend Platz für eine normgerechte Rampe

Die Rückfront bietet, soviel steht bereits fest, genügend Platz, um das Vorhaben entsprechend der geltenden deutschen Industrienormen zu verwirklichen.

Über die Höhe der Kosten und einen Zeitplan bis zur Verwirklichung kann der Ortsvorsteher noch keine Angaben machen.“Die Gespräche mit der Stadtverwaltung laufen jetzt an“, berichtet Sternberg. „Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir das Projekt über Fördermittel verwirklichen können.“

Von Bärbel Kraemer