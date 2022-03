Fredersdorf

„Unser Dorf hat Zukunft“, sagt Fredersdorfs Ortsvorsteher Bodo Sternberg und spricht aus, woran die knapp 400 Einwohner in Bad Belzigs Ortsteil ganz fest glauben. Nach dem Sieg im 11. Kreiswettbewerb, bereitet sich die Dorfgemeinschaft jetzt auf den Landeswettbewerb vor.

Landesjury wird erwartet

Am 14. Juni wird die Landesjury erwartet, die unter anderem zu einem Dorfrundgang aufbrechen wird, um das Fredersdorfer Dorfleben hautnah erleben zu können. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. In regelmäßigen Abständen trifft sich eine Gruppe Aktiver, die im Kern aus dem Festkomitee hervorgegangen ist, dass die 700-Jahr-Feier im Jahr 2013 mit vorbereitet hat.

Erinnerungsplakette an den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ am Fredersdorfer Gemeindehaus. Quelle: Bärbel Kraemer

Bei jedem Treffen im Dorfgemeinschaftshaus geht es an der schmucken Tafel vorbei, die Beleg für die erfolgreiche Teilnahme auf Kreisebene erinnert. Sie hat am Giebel des Hauses einen Ehrenplatz bekommen

Die Tatsache, dass die Fredersdorfer nach dem Sieg beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene jetzt Potsdam-Mittelmark im Landeswettbewerb vertreten, hat nach Aussage des Ortsvorstehers unter den Einwohnern für einen weiteren Motivationsschub gesorgt und ihren Ehrgeiz beflügelt.

Arbeitsgruppe ist aktiv

„Die Säulen unseres Dorfes sind die Ortsfeuerwehr, die Sportgemeinschaft, der Freibadförderverein, die Handarbeits- und Mundartgruppen, die Kirchengemeinde mit dem Kirchenchor und alle anderen Gruppen“, sagt Bodo Sternberg. Jeder Verein und jede Gruppe hat einen Akteur in das Organisationsteam entsendet, das von weiteren engagierten Einwohnern mit Rat und Tat unterstützt wird.

„10 bis 15 Teilnehmer sind bei den regelmäßigen Gesprächen dieser Arbeitsgruppe dabei“, berichtet der Ortsvorsteher stolz. Nach der Jurybegehung im Rahmen des Kreisausscheides will natürlich gut überlegt sein, wie sich die Dorfgemeinschaft beim neuerlichen Rundgang präsentieren will.

Fredersdorfer Potenziale

„Grundlage der Bewertung ist die komplexe Betrachtung des Dorfes“, erklärt Bodo Sternberg in diesem Zusammenhang und zählt die Fredersdorfer Potenziale auf. Es ist eine lange Aufzählung, die vom intakten Dorfkern, über das Freibad, die vielen dörflichen Aktivitäten und die Traditionspflege reicht.

„Mit unserer Gemeinschaft können wir dabei besonders punkten“, ist sich der Ortsvorsteher sicher: „Wenn es um Fredersdorf geht, dann halten die Fredersdorfer immer zusammen und ziehen an einem Strang.“

Arbeitsgruppenberatung im Fredersdorfer Gemeindehaus. Quelle: Sternberg

Er sagt, dass den Einwohnern die Balance zwischen Tradition und modernem Lebensstil gelungen ist und kreative Ideen zu Impulsgebern wurden, die das Dorfleben auch für junge Leute interessant gemacht hat.

Damit sich Fredersdorf im Juni von seiner schönsten Seite zeigen kann, wurde natürlich nicht nur an den Bewerbungsunterlagen für die Teilnahme am Landeswettbewerb gefeilt, sondern wird auch in der Ortslage und darüber hinaus noch einmal tüchtig Hand angelegt.

Daumen drücken für den Landeswettbewerb

Die Fredersdorfer haben damit am 14. Juni einiges in die Waagschale zu werfen. Bleibt abzuwarten, wie sie im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ abschneiden. Klappt alles wie am Schnürchen, könnten sie am gleichnamigen Bundeswettbewerb teilnehmen. Das käme dann einem Ritterschlag gleich.

Von Bärbel Kraemer