Bad Belzig

Großer Andrang, lange Wartezeiten, zu wenig Personal: Das neue Corona-Hygienekonzept des Bad Belziger Schwimmbads ist in den vergangenen heißen Tagen stark auf die Probe gestellt worden – und hat erste Schwachstellen offenbart.

„Als das Bad endlich öffnet, dauert der Einlass sehr lange, denn die Kassiererin muss Namen und Adressen der Badegäste notieren“, beschreibt Besucherin Annette Elisath ihre Erlebnisse in einem Post auf ihrem Facebook-Profil. „Der Schwimmmeister teilt Zettel an die Wartenden aus. Hier sollen sie ihre Daten aufschreiben und an der Kasse hinterlegen.“

Anzeige

Wartende wurden ungeduldig

Dennoch habe das Prozedere viel Zeit in Anspruch genommen und die Wartenden seien allmählich ungeduldig geworden, so die Schilderung weiter. „Am Ende der Schlange fragt man sich schon besorgt, ob man zu den 300 Auserwählten zählt, die das Badevergnügen genießen dürfen – denn mehr als 300 Menschen lässt das Hygienekonzept der Stadt nicht zu und die Türen werden bei erreichter Höchstzahl an Gästen geschlossen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Da parallel im Bad bereits reger Betrieb herrschte, seien die zwei anwesenden Schwimmmeister in doppelter Hinsicht gefordert gewesen. „Sie müssen ihre Aufsicht machen, denn das ist ihre eigentliche Aufgabe – doch nun kümmern sie sich zeitgleich um den geordneten Einlass, immer das Becken im Blick“, schildert die Bad Belzigerin.

Die Kassiererin sei alleine verantwortlich gewesen für Eintritt, Datenerfassung, Besucherzählung und Aufsicht über die Einhaltung der Abstandsregeln bei den Wartenden. Zwischenzeitlich habe deshalb immer wieder ein Schwimmmeister am Einlass ausgeholfen.

„Ich frage mich, wie das am nächsten Wochenende wird“, schreibt Annette Elisath. „Ob vielleicht jemand von der Stadtverwaltung mal ein Auge auf das Schwimmbad hat? Oder lässt man das Personal wieder so allein? Und was ist, wenn gegen 14.30 Uhr 300 Personen im Bad sind, das Bad zugemacht wird und die Mutti, deren Kleinkind bis 15 Uhr Mittagsschlaf macht, vor verschlossener Tür steht?“

Lesen Sie auch: Schwimmlehrer Uwe Moritz geht in Ruhestand – Nachfolger ist schon da

Annette Elisath macht in ihrem Post auch deutlich: „Ich bin für die Einhaltung von Corona-Regeln und Durchsetzung von Hygienekonzepten – darunter darf aber nicht die Sicherheit von Menschen leiden, weil mit zu wenig Personal gearbeitet wird. Die diensthabenden Mitarbeiter haben sehr umsichtig und verantwortungsvoll gearbeitet und ihr Möglichstes getan.“

Eine Facebook-Nutzerin schrieb unter den Post, dass man Zeitfenster einrichten könne – eine Gruppe bis 14 Uhr und eine ab 15 Uhr bis zur Schließung. In der Pause könne die Desinfektion erfolgen. „Die Tickets müssen online gekauft werden, so gibt es eine geregelte Anzahl und die Gäste müssen dort schon ihre Daten eintragen“, schlägt die Nutzerin vor. „Das wird in Potsdam so gemacht und funktioniert super.“

Keine Antwort der Stadt Bad Belzig

Eine Besucherin des Schwimmbades berichtet zudem, dass bereits reagiert worden sei und am Donnerstag der Einlass in zwei Schlangen organisiert wurde. „Das hat deutlich Zeit gespart und das lange Anstehen blieb aus. Für mich eine sehr gute Lösung zu Stoßzeiten.“

Auch Annette Elisath berichtet auf Nachfrage, dass bei einem ihrer Besuche in dieser Woche Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort waren und insgesamt vier Schwimmmeister. Ob das nur eine Momentaufnahme war, bleibt abzuwarten. Eine MAZ-Anfrage an die Stadt zur Problematik blieb bis Redaktionsschluss am Freitag unbeantwortet.

Viele Gäste von außerhalb

Schwimmmeister Uwe Moritz bestätigt im Gespräch mit der MAZ, dass es am vergangenen Wochenende zeitweise zu Stau gekommen sei. Er sieht als Grund dafür auch, dass viele Menschen von außerhalb jetzt nach Bad Belzig kommen – weil das Bad hier eines von denen sei, bei denen man sich nicht vorher anmelden oder ein Zeitfenster buchen müsse.

„Es war natürlich eine besondere Situation, vorher hatten wir ja so hohe Temperaturen noch nicht“, sagt Uwe Moritz. Einige Besucher von außerhalb hätten zudem die Zettel mit den Kontaktdaten nicht ausgefüllt, was zusätzlich zu Verzögerungen am Einlass geführt habe.

Von Josephine Mühln