Bad Belzig, Borkheide

Der Sommer kann nicht mehr weit sein. Denn in der Kur- und Kreisstadt startet das Freizeit- und Erlebnisbad in seine 26. Saison. Das hat die Stadtverwaltung Bad Belzig angekündigt. Immerhin: Am Donnerstag war das Wasser 15 Grad Celsius warm, die Lufttemperatur liegt derzeit aber noch im einstelligen Bereich.

„Wenn die Sonne einmal da ist, nehmen die Edelstahlbecken die Wärme schnell an“, verspricht Schwimmmeister Uwe Moritz. Allerdings kann der zusätzliche Heizeffekt aus dem Kapillarsystem in der früheren Eisbahn-Mehrzweckfläche nebenan nicht mehr genutzt werden. Es ist defekt. Die Attraktion der Anlage ist einmal mehr die 55-Meter-Rutsche.

Nicht nur Schwimmen möglich

Geöffnet ist täglich bis voraussichtlich 8. September von 10 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist 19.15 Uhr. Witterungsbedingt kann es bei anhaltendem Regen zu Schließzeiten kommen, heißt es in der Ankündigung. Buchstäblich am Rande besteht die Möglichkeit, Volleyball,Schach oder Billard zu spielen. Außerdem kann am Wochenende die Tennis-Anlage jeweils von 9 bis 12 Uhr –nach Reservierung am Vortag bis 18 Uhr –genutzt werden.

Nach wie vor stabil sind die Eintrittspreise. Laut Entgeltordnung zahlen Erwachsene 3,50 Euro pro Tag, Kinder, Studenten und Senioren sind mit 2 Euro dabei. Es gibt Jahres-, Familien- und Gruppenrabatte. Sie können auf der Internetpräsenz der Stadt Bad Belzig eingesehen werden.

Waldbad öffnet Sonnabend 7 Uhr

Allemal erfrischend dürfte der Sprung ins kühle Nass im Waldbad Borkheide sein. Jedenfalls am Sonnabend, 7 Uhr, wenn die Pforten geöffnet werden. Täglich bis 21 Uhr werden die Besucher dort erwartet. Im 1000 Quadratmeter großen Gewässer lockt ein 3-Meter-Sprungturm die Mutigen Auf dem Gelände gibt es ferner reichlich Gelegenheit für Spaß bei Sport und Spiel.

Die Tageskarten kosten vier Euro; der Abendtarif ist mit zwei Euro ab 17 Uhr ausgewiesen.

Die Öffnung der weiteren Bäder zwischen Fläming und Zauche ist zu Himmelfahrt Ende Mai in Aussicht gestellt.

Von Bad Belzig