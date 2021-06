Bad Belzig/Borkheide/Kloster Lehnin

Für den 10. Juni gibt es kurzfristig noch Impftermine mit Biontech im Luise-Henrietten-Stift Kloster Lehnin. „Für die Impfung gibt es keine Altersbeschränkung“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, Pressesprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Termine sind über die Webseite des Landkreises online zu buchen, so der Kreissprecher weiter.

Darüber hinaus gibt es aktuell eine Bedarfsabfrage im Brücker Amtsbereich für einen Shuttletransport zum Impfen in das Ernst-von-Bergmann Klinikum in Bad Belzig für nächste Woche. „Das ist jetzt nur ein Plan – wenn es klappt, dann geben wir weitere Details bekannt“, so Schwinzert. Für die Impfung in Bad Belzig sollen sich Menschen über 60 Jahre angesprochen fühlen. „Das ist für diejenigen eine Möglichkeit, die nicht zum Impfzentrum oder zum Hausarzt kommen und keinen Impftermin vor Ort wahrnehmen können“, so der Pressesprecher weiter.

10.000 Impfung in Bad Belzig

Die 10.000 Impfung im Landkreis wurde gestern im Bad Belziger Klinikum verabreicht. Impfstellen im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es im Johanniter Krankenhaus in Treuenbrietzen, im Luise-Henrietten-Stift in Kloster Lehnin sowie im Ernst von Bergmann Klinikum in Bad Belzig.

Von Johanna Uminski