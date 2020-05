Beim Gottesdienst: Seifenblasen steigen auf

Rädigke/Wiesenburg

Am Himmelfahrtstag, 11 Uhr, feiern die Gemeinden der Pfarrbereiche Rädigke, Niemegk und Bad Belzig wieder einen gemeinsamen Freiluftgottesdienst. In diesem Jahr geht es dazu nicht in den Niemegker Werderwald, sondern auf die Festwiese in Rädigke.

Musikalisch wird das Zeremoniell vom einheimischen Duo Lore-En gestaltet. Es wird auch im Anschluss die Besucher noch mit der einen oder andere Zugabe erfreuen.

Das Duo Lore-En aus Rädigke spielt beim Gottesdienst zu Himmelfahrt Quelle: Promo

Seifenblasen begleiten den Gottesdienst als Thema. Vor Ort werden Riesenseifenblasen zu bestaunen sein und für alle anwesenden Kinder gibt es ein Pustefix, heißt es in der Ankündigung.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Gemäß der aktuellen Eindämmungsverordnung ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich zur Sicherheit vor Ort mit Namen und Kontaktadresse in Listen einzutragen, die vier Wochen im Pfarramt in Rädigke aufbewahrt und anschließend vernichtet werden. Zudem werden alle Besucher gebeten, sich zum Schutz aller Anwesenden an die geltenden Kontakt- und Hygieneregeln zu halten.

Zudem haben am Himmelfahrtstag zahlreiche Kirchen ihre Türen für Besucher geöffnet. Unter anderem in Haseloff, Grabow, Hohenwerbig, Neuendorf, Lühnsdorf, Buchholz, Brück-Lambertus, St.-Marien-Bad Belzig und Reppinichen öffnen die Gotteshäuser ihre Türen. Alle, die allein oder in Familie mit dem Fahrrad einen Himmelfahrtsausflug durch den Fläming machen, sind herzlich zur Rast in unseren Kirchen eingeladen.

Radtour nach Spring

Zu einem weiteren Freiluftgottesdienst wird in den Wiesenburger Ortsteil Spring eingeladen. Er beginnt am Donnerstag, 11 Uhr. Wegen der Abstands- und Hygienevorschriften soll die Wiese großräumig genutzt und auf das anschließende gemeinsame Essen und Trinken dieses Mal verzichtet werden. Wer sich mit dem Fahrrad von Wiesenburg aus einreihen möchte, sollte sich 10 Uhr am Pfarrhaus einfinden.

