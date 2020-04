Flüchtlinge beleidigt und beschimpft: Heimträger entlässt zwei Mitarbeiter

Kuhlowitz

Der Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM) trennt sich von zwei Mitarbeitern. Die beiden haben sich dem Verein zufolge über Whatsapp-Chats fremdenfeindlich geäußert. „Diese Mitarbeiter sind nicht mit den Werten des Vereins vereinbar“, begründet Fabian Gunkel die Entscheidung. Er führt seit Jahresbeginn die SAM-Geschäfte. Zum Aufgabenspektrum des Vereins gehört seit einiger Zeit die Beratung und Betreuung geflüchteter Menschen.

Was genau die beiden Mitarbeiter geschrieben haben sollen, dringt wegen des laufenden Verfahrens vorerst nicht nach außen. Gleichwohl folgte nach Prüfung der Anschuldigungen und Einleitung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen eine Versammlung der Mitarbeiter in Bad Belzig, bei der die Vorkommnisse thematisiert wurden.

Anzeige

Außerdem unterrichtete der Verein nicht nur seine Mitglieder, darunter zahlreiche Kommunen in Potsdam-Mittelmark, schriftlich, sondern auch seine Partner bei der Integrationsarbeit wie etwa jene vom Runden Tisch Asyl. „Das Geschehen ist geeignet, der Reputation des Vereins zu schaden“, bestätigt die Vorsitzende Eveline Vogel. Sie setzt deshalb auf Transparenz.

Weitere MAZ+ Artikel

Über 800 Klienten werden betreut

Ein Drittel der aktuell rund 60 Mitarbeiter ist direkt für die Betreuung der Bewohner in den Übergangswohnheimen Bad Belzig, Kuhlowitz und Michendorf zuständig. Hinzu kommen noch mobile Sozialarbeiter, die unter anderem die Mieter im erst jüngst gegründeten Wohnverbund betreuen – insgesamt mehr als 800 Klienten. „Wir wollen das Vertrauen bewahren, das in uns gesetzt wird“, erklärt Fabian Gunkel. Mit dem offenen Umgang der Personalangelegenheit soll Gerüchten vorgebeugt werden.

Eveline Vogel ist Vorsitzende des Vereins Soziale Arbeit Mittelmark. Quelle: René Gaffron

Vor acht Wochen soll ein ehemaliger Angestellter zunächst den Stein ins Rollen gebracht haben. Dem Mitarbeiter war, wie es heißt, nach Ende der Probezeit aus fachlichen Gründen gekündigt worden. Dessen ungeachtet soll er eine Kollegin bezichtigt haben, mit fremdenfeindlicher Einstellung ihrer Arbeit nachzugehen, was die Unternehmensspitze dulde. Der Vorwurf ist laut Fabian Gunkel falsch. „Wir sind unmittelbar nach Übermittlung der Belege tätig geworden.“

Flüchtlinge in Chats beleidigt

So sind die Vereinschefin und der Geschäftsführer laut eigener Aussage seit 9. März in Besitz eines per E-Mail zugesendeten Protokolls von Chats, die im Januar und Februar von SAM-Mitarbeitern geführt wurden. Sie dienen als Beleg für die Beschuldigungen. Die daraufhin erfolgten internen Recherchen führten schließlich zu zwei Beschäftigten. Sie sollen laut MAZ-Informationen unter anderem die betreuten Flüchtlinge beleidigt und beschimpft haben.

Darüber hinaus wurde gegen Kollegen und Vorgesetzte gehetzt. Nach einem Gespräch, in dem sich die beiden Mitarbeiter teilweise kooperativ verhalten, aber nichts über ihre Motivation gesagt haben sollen, wurden sie vorläufig freigestellt, berichtet die SAM-Spitze.

Respekt im Leitbild verankert Der Verein „Soziale Arbeit Mittelmark“ ist vor fast 30 Jahren als Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark gegründet worden. Dieser Verein ist gemeinnützig und wichtiger sozialer Dienstleister. Neben Landschaftspflege (durch Arbeitsförderung), Kinder- und Jugendhilfe gehört Beratung und Betreuung und Geflüchteten zum Tätigkeitsfeld. Speziell für diesen Bereich wurde in einem internen Prozess das Leitbild erarbeitet. Darin heißt es unter anderem: „Wir treten uneingeschränkt ein für die Achtung der Menschenrechte; wir setzen auf soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit; Wir haben Respekt voreinander und vor allem im Verhalten gegenüber geflüchteten Menschen.“

Schließlich seien die Dokumente einer unabhängigen juristischen Prüfung unterzogen worden. Dabei seien die Anwälte zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um einen Sachverhalt handelt, der arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber keine strafrechtlichen Ermittlungen zur Folge haben müsste. Deshalb sei in Abstimmung mit dem Vorstand auf Basis der Prüfungen beschlossen worden, von einer Anzeige abzusehen, aber die Zusammenarbeit zu beenden.

Supervision wird vorbereitet

Zur Aufarbeitung des Vorganges soll es ergänzend eine Supervision für alle Teams geben. Unter fachkundiger Anleitung, so Fabian Gunkel, wird dann die Haltung des Personals noch einmal reflektiert. Insbesondere in Bezug auf das im Mai 2018 auch von den entlassenen Mitarbeitern erarbeitete Leitbild, in dem gerade gegenüber den Geflüchteten ein respektvoller Umgang festgeschrieben worden war.

Lesen Sie auch:

Von René Gaffron