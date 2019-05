Bad Belzig

Die Fridays-For-Future-Bewegung in Bad Belzig engagiert sich weiter für den lokalen und globalen Klimaschutz. Sie hat deshalb zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen. Diese soll am Freitag, 11.30 Uhr, auf dem Marktplatz in der Kur- und Kreisstadt stattfinden. Einige Jugendliche werden für dieses Ziel wieder dem Unterricht in ihren Schulen fernbleiben.

Mahnung vor der Wahl

„Vor den Wahlen am Wochenende ist es uns nochmals ein Anliegen auf die Dringlichkeit des Anliegens aufmerksam zu machen“, sagte Elise Heckendorf vom Organisationsteam. Wie sie meint, sind sowohl das künftige Europaparlament als auch die Lokalpolitiker in der Pflicht, sich für die Umweltbelange einzusetzen. Darauf sollen die Bewerber möglichst zahlreich nochmals hingewiesen werden.

Anfang April hatte die Initiative erstmals einen Protest in Bad Belzig veranstaltet. Sie gehört inzwischen zu den rund 500 Ortsgruppen bundesweit und war beispielsweise schon beim Einsammeln vom Müll selbst aktiv.

Diskussion mit Klimabeauftragter

Indes lädt die Klimabeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Barbara Ral, wöchentlich zum Dialog über die ökologischen und ökonomischen Fragen ein. Dieses Mal bietet sie als Einstieg die Überprüfung der persönlichen Kohlendioxid-Bilanz an. Treff dazu ist Freitag, 15.15 Uhr, im Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig, Brücker Landstraße 22b.

Von René Gaffron