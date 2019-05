Bad Belzig

Am Freitag streiken die Schüler wieder. In Bad Belzig wie in ganz Deutschland fordern sie unter dem Motto „ Fridays for Future“ mehr Klimaschutz in Deutschland und eine konsequentere Klimapolitik.

Treff für alle Streikenden und Unterstützer ist auf dem Marktplatz in Bad Belzig. Von dort startet dieses Mal ein Demonstrationszug. Die Route führt vorbei am Fläming-Gymnasium und der Freien Schule, der Förderschule „Am Grünen Grund“ zur Geschwister-Scholl-Grund- und Krause-Tschetschog-Oberschule und wieder zurück in die Altstadt.

Masse soll motivieren

„Wir laufen einmal an allen Schulen vorbei, denn wir haben mitbekommen, dass viele Schüler ’ Fridays for Future’ in der Sache richtig finden, sich aber nicht trauen, vom Unterricht fernzubleiben. Wenn sie erst einmal sehen wie viele wir sind, wird es hoffentlich noch mehr Schüler motivieren sich uns anzuschließen“, sagt Jonas Dietrich.

Nach dem ersten Protest am 12. April, einer gemeinsamen Fahrt zur Kundgebung nach Berlin und dem Müllsammeln in der vergangenen Woche, wird es die vierte Aktion von „ Fridays for Future“ Bad Belzig in Folge sein.

Start der Demonstration ist am Freitag, 3. Mai, um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Belzig.

Von René Gaffron