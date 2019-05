Bad Belzig

Am Freitagvormittag sind die Mitstreiter der „ Fridays for Future“-Ortsgruppe Bad Belzig erneut für mehr Klimaschutz in Deutschland und eine konsequentere Klimapolitik auf die Straße gegangen.

Diesmal führte ein Demonstrationszug quer durch die Stadt, vorbei an allen Schulen. „Wir haben mitbekommen, dass viele Schüler , Fridays for Future’ in der Sache richtig finden, sich aber nicht trauen, vom Unterricht fern zu bleiben“, sagt Mit-Organisator Jonas Dietrich. „Wenn sie erst mal sehen, wie viele wir sind, wird das hoffentlich noch mehr Schüler motivieren, sich uns anzuschließen.“

Die Schüler hatten Tröten, einen Bollerwagen mit Musikbox und Plakate dabei, auf denen Sätze wie „The world is getting hotter than the young Leonardo di Caprio“, „Nachhaltig entschleunigen“ und „Blumenduft statt Benzinluft“ standen. Einzig entlang des Fläming-Gymnasiums ließen es die Demonstranten etwas ruhiger angehen: Dort liefen parallel die Prüfungen für das Mathe-Abi, die sie nicht stören wollten.

Warum es an diesem Freitag besonders wichtig war, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen, hat Anand Boschma in seiner Ansprache auf dem Marktplatz deutlich gemacht.

„Heute ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Das heißt, die Ressourcen für 2019 sind bereits aufgebraucht“, sagte der Schüler, der 2018 sein Abitur am Fläming-Gymnasium abgelegt hat.

„Um einen solchen Verbrauch nachhaltig zu decken, bräuchten wir drei Erden“, heißt es dazu auf der Seite der Entwicklungs- und Umweltorganisation „ Germanwatch“.

Und weiter: „Die Menschen hierzulande leben ab dem 3. Mai daher auf Kosten kommender Generationen und der Menschen im globalen Süden, die deutlich weniger verbrauchen, aber stärker von den ökologischen Folgen betroffen sind.“ Im vergangenen Jahr war der Überlastungstag am 1. August.

Im Einsatz für die Umwelt

„Ich finde es vor allem super, dass junge Leute aktiv sind“, resümierte Claudia Sprengel, Direktkandidatin der Linken für den Wahlkreis 18 in Potsdam-Mittelmark.

„Das zeigt, dass man kein Profi sein muss, um sich zu engagieren. Jeder Mensch sollte sich äußern und an solchen Aktionen beteiligen können.“ Es sei schade, dass den Schülern von einigen Schulen scheinbar Sanktionen angedroht worden seien, wenn sie sich an der Demo beteiligten, sagte Sprengel weiter.

Regelmäßig bei den „ Fridays for Future“-Aktionen in Bad Belzig dabei sind Luise Rabinowitsch und Olga Seeger. „Weil wir etwas für die Umwelt tun wollen und dafür, wie die Erde aussieht“, sagen die 16-jährigen Wiesenburgerinnen.

„Uns ist nicht egal, auf welchem Planeten wir leben. Und es ist auch nicht egal, ob man bei solchen Demonstrationen dabei ist oder nicht – jeder Einzelne zählt.“

Sie selbst würden im Alltag bereits darauf achten, zum Beispiel weniger Plastik zu benutzen, sagen die Schülerinnen. „Gerade unsere Generation sollte sich engagieren – schließlich sind wir diejenigen, die auch in den nächsten Jahren noch hier leben wollen.“

Von Josephine Mühln