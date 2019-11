Bad Belzig

Am Freitag, 29. November findet auf dem Bad Belziger Marktplatz ein Streik fürs Klima statt. Die Bad Belziger Ortsgruppe von Fridays for Future hat zu der Demo um 11.57 Uhr – also um „3 vor 12“ – vor dem Rathaus aufgerufen.

„Bringt Töpfe und Pfannen mit, um ordentlich Krach zu machen“, schreiben die Aktivisten auf ihrer Facebookseite. Teilnehmer erwarte ein „kleines buntes Programm“.

Vierter weltweiter Streik

Zum vierten globalen Klimastreik vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen Fridays for Future-Gruppen in über 150 Ländern auf die Straße gehen. Allein in Deutschland, wo manche Aktivisten den 50. Freitag in Folge streiken, sind laut Organisatoren in über 500 Städten Aktionen geplant.

Ein Anlass ist das Klimaschutzpaket, das die Bundesregierung jüngst verabschiedet hat. Klimaschützern und Umweltaktivisten gehen die darin geplanten Maßnahmen nicht weit genug. Auch ein schneller Ausstieg aus der Kohle bleibt eine Hauptforderung der Aktivisten.

>>Knapp 150 Teilnehmer zählte die erste Veranstaltung zum Thema in Bad Belzig.

Von MAZ