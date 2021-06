Frische aus Lübnitz: Wie Gemüse vom Acker der Solidarischen Landwirtschaft ins Bad Belziger Depot kommt  

Lübnitz

Konzentrierte Stille in der Lübnitzer Basisstation der Solidarischen Landwirtschaft. Hier zählt Gabriele Krauskopf die Mengen des frisch geernteten Gemüses aus. An der Tafel ist für alle Mitglieder aufgelistet, was heute zu ihrem Anteil gehört und in die Kiste gepackt werden darf. Die MAZ hat sich bei einer Stippvisite zwischen Acker und Depot angeschaut, welchen Weg Kopfsalat, Mangold und Basilikum nehmen, bevor das grüne Gemüse aus der Region im Privathaushalt Appetit und Kreativität beim Kochen anregt.

Wenn andere gerade ein Augenlid öffnen und in den Tag starten, steht Sabine Michel schon auf dem Acker. „Heute haben wir aufgrund der angekündigten Hitze schon um sechs Uhr begonnen“, erzählt sie. Und eine lange Mittagspause, bedingt durch auf dem Acker unzumutbare Temperaturen, heißt auch, Arbeit bis in die späten Abendstunden. Die Vorbereitungen für die donnerstägliche Abholung laufen schon mittwochs an. Und um eine Ernte in bestmöglicher Qualität zu erzielen, muss täglich gejätet, gesät und gegossen werden. Erst im Herbst 2020 wurde nach zweijähriger Pause ein Neustart anvisiert. Nach den kalten Apriltagen wächst und gedeiht es nun reichlich. Gerade erst hat Michel noch Möhren und Rote Bete gesteckt.

Ein Teil der aktuell 51 Gemüsekisten geht auf die Reise in die aktuell zwei Depots in der Rosa-Luxemburg-Straße und der Schloßmühle in Bad Belzig. Die Restlichen werden direkt vom Hof in Lübnitz abgeholt. Zukünftig soll auch in Wiesenburg eine Abholstation dazu kommen. Zudem gehören zu den Mitgliedern auch rein symbolische, wie das Ko-Dorf, welches am Wiesenburger Bahnhof entstehen soll, und bereits jetzt die nachhaltige Landwirtschaft mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Denkbar wäre zukünftig auch eine Kooperation mit dem Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (ZEGG) in der Kurstadt. Dort werden aktuell Abokisten mit hauptsächlich lagerfähigem Gemüse verkauft.

Lieferant startet am späten Vormittag

Damit die Depots zur Abholzeit befüllt sind, rollt um kurz vor elf Wolfram Sang samt Transporter auf den Hof. Mit ein wenig Zeit im Gepäck, denn für eine Tasse Tee und einen kleinen Smalltalk auf japanisch mit Gabriele nimmt man sich gern gemeinsam ein paar Minuten. Und natürlich, um Rezepte mit dem aktuellen Kisteninhalt zu teilen. „Kopfsalat mit Erdbeeren und eine Prise Pfeffer“, empfiehlt zum Beispiel Michel und hat auch gleich einen Aufbewahrungstipp parat: „In ein nasses Tuch eingewickelt bleibt der Salatkopf im Kühlschrank drei bis fünf Tage frisch.“ Sang empfiehlt noch etwas Balsamico-Essig dazu. Er selbst hat sich vor Kurzem an Sellerie mit Backpflaumen und Rotwein versucht. Für ihn ein gelungenes Genuss-Experiment.

Frisches Grün vom regionalen Acker: So sieht das Ergebnis intensiver Arbeit der Solidarischen Landwirtschaft in Lübnitz aus. Quelle: Natalie Preißler

Ausgesät wurde auf dem Acker für rund 60 Mitglieder, ab August bestünde wieder die Möglichkeit, Teil der Lübnitzer Hofgemeinschaft zu werden, sagt Michel, die seit August 2020 Teil des Lübnitzer Landwirtschaftsprojektes ist und zuvor in der pädagogischen Einzelbetreuung beschäftigt war. Sang ist bereits seit 2014 dabei. Er schätzt es, zu wissen, was bei seiner Familie auf dem Teller landet und die Kinder sind vernarrt in Rohkostteller, die aus dem Kisteninhalt entstehen. „Da muss ich aufpassen, dass ich überhaupt etwas abbekomme“, so Sang. Aber sie essen natürlich auch gern Schokopudding, schiebt er noch hinterher.

Heute steckt aber kein Schokopudding, sondern ein anderer süßer Höhepunkt zwischen den Salaten in der Kiste: Lübnitzer Honig. „Ganz schön grün heute“, sagt Auslieferer Sang über die eigene Ausbeute. Kopfsalat, Mangold, Rucola, Asia-Salat, Petersilie und ein Bund Schalotten, so die Ernte-Anteile diese Woche. Und dann sind alle Kisten verstaut, es geht auf nach Bad Belzig. Sang ist freiberuflicher Ingenieur und tauscht den Laptop Donnerstagvormittag gegen das Steuer des Gemüsekisten-Expresses.

Diana Worpat (l.) bietet Mitgliedern an, ihre Kiste direkt in Bad Belzig abzuholen. Quelle: Natalie Preißler

Angekommen in der Rosa-Luxemburg-Straße freut sich Diana Wolpat über die Lieferung, die im Laufe des Tages von den Mitglieder bei ihr abgeholt wird. „Wir finden die Idee einfach toll, sich die Ernte zu teilen und deshalb bieten wir uns gern als Abholstation an“, sagt sie. Gemeinschaftlich einen Garten zu tragen sei nachhaltig und passt in diese Zeit.

Ein kurzer Plausch, dann geht es für Fahrer Sang zur Schloßmühle. Und dann schnell nach Hause. Schließlich soll auch sein eigener Anteil frisch ankommen, um dann als Rohkost die ganze Familie mit regionaler Frische zu begeistern.

Von Natalie Preißler