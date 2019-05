Bad Belzig

Das Startsignal für das Frühlingsfest der Vereine im Gewerbegebiet Seedoche wird einmal mehr der Jugendfanfarenzug Bad Belzig geben. Er darf zumindest auf besseres Wetter hoffen, als es am vergangenen Wochenende bei seinem Saisonstart hatte.

Die „Maifanfare“ im Heinrich-Rau-Stadion war nämlich vom Regen beeinträchtigt. „Sie ist allerdings nicht ins Wasser gefallen, sondern war vielmehr eine Wassermusik“, berichtet Vereinssprecher Lars Holzapfel. Neben den Musikern wagten sich sogar noch 60 Besucher heraus. Darunter Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), Sponsor Joachim Zobel vom Autohaus Dahnsdorf mit einer Spende im Gepäck und der langjährige Vereinschef Burkhard Bothe sowie weitere Ehemalige.

Applaus für neues Programm

Höhepunkt war die Präsentation der neuen Show aus Choreografie und Musik. „Shut Up –And Dance With Me“ nach dem Erfolgshit von Walk The Moon gehört jetzt beispielsweise zum Repertoire, das mit Pauken und Trompeten interpretiert wird. Ausgearbeitet wurde das Programm vom musikalischen Leiter Martin Koltzenburg. Es ist inzwischen vielfach in Gesamt- und Zusatzproben einstudiert und verfeinert worden, so dass es für den Auftritt verdienten Applaus von den Rängen gab.

Darüber hinaus freuten sich die Mitwirkenden über das Interesse von Kindern und Jugendlichen. Beispielsweise hat die Vierjährige Lina Lou Sommer einige Instrumente getestet, die ihre großen Geschwister Leni und Luca schon beherrschen. Weitere Interessenten zu treffen, hofft das Ensemble nun, wenn das eigentlich Anfang Mai übliche Fest der Vereine stattfindet.

Stelldichein mit Verspätung

Dieses Jahr sollte erst aus organisatorischen Gründen eigentlich eine Pause eingelegt werden. Jetzt gibt es aber mit 14 Tagen Verspätung immerhin noch ein Stelldichein auf den Arealen der Autohäuser. Dem Aufruf von Feuerwehrverein 1877 Bad Belzig sind auf jeden Fall noch Technisches Hilfswerk und Volkssolidarität-Ortsgruppe gefolgt. Gemischter Chor und Märkischer BSV Belzig prüfen noch die Mitwirkungsmöglichkeit, heißt es. In jedem Fall sind neue Technik und Oldtimer der Brandschützer zu sehen, es gibt Kaffee und Kuchen von den Senioren, Hüpfburg und weitere Kinderbelustigungen sind angekündigt. Am Rande ist Zeit für Gespräche über die Arbeit im Ehrenamt und die Zukunft des Frühlingsfestes.

Der Fanfarenzug allerdings muss weiter ziehen, ist bei der 70-Jahr-Feier der SG Fredersdorf gebucht.

Frühlingsfest der Vereine am Sonnabend, 11 Uhr, im Gewerbepark Seedoche Bad Belzig

Von René Gaffron