Bad Belzig

Noch ehe das Jahr zu Ende geht, sollen alle Vereine der Kur- und Kreisstadt an einen Tisch geholt werden. Dann beginnt die Planung des des zwölften Frühlingsfestes im Gewerbegebiet Seedoche nicht nur früher, sondern die Absprache wird wohl auch konkreter. Das hat Ronny Köhler, Vorsitzender des Feuerwehrvereins 1877, angekündigt. Die Blauröcke und die Volkssolidarität-Ortsgruppe werden bei der Vorbereitung erst einmal federführend agieren.

Für die elfte Auflage am ersten Mai-Wochenende hatte sich zunächst niemand verantwortlich gefühlt. So wurde die Traditionsveranstaltung zunächst abgesagt. Enttäuschung machte sich breit. Nunmehr wurde am Sonnabend mit 14-tägiger Verspätung doch noch ein Anlauf unternommen. Doch waren viele der Beteiligten längst in andere Verpflichtungen eingebunden. Sportler fehlten deshalb komplett.

Fanfarenzug mit drei Auftritten

„Wir haben an diesem Tag drei Auftritte zu absolvieren“, bestätigt Kathrin Koltzenburg, Vereinschefin des Jugendfanfarenzuges. Das Ensemble spielte dennoch vor dem kleinen Kreis der Zuhörer auf.

Ähnlich war die Situation beim Technischen Hilfswerk. „Wir haben noch rund 100 Jugendliche in unserem Domizil zu Gast. Sie absolvieren dort die Prüfung für das Leistungsabzeichen“, berichtet Robert Chlupka. Der 32-Jährige ist Zugführer bei den Blaumännern. Die Teilnahme beim Frühlingsfest der Vereine sei trotzdem Ehrensache gewesen. Schließlich brauche die Truppe interessierten Nachwuchs. Neben dem Bergen und Beleuchten sind es vor allem Elektro-Hilfsleistungen, die der Ortsverband Bad Belzig leistet und wofür er noch Unterstützung sucht.

Jonas Albrecht präsentierte die Ausrüstung des Technischen Hilfswerkes beim Frühlingsfest der Vereine im Gewerbegebiet Seedoche. Quelle: René Gaffron

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig stellte neue und alte Technik zur Schau. Darüber hinaus sorgte sie für Kinderbelustigungen.

Autohändler Stefan Hasenfratz hat zumindest seinerseits weitere Mitwirkung signalisiert. Diesmal konnten die Strickgruppe und die Kaffeetafel der Volkssolidarität auf seinem Gelände ihr Quartier beziehen. Immerhin Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Sozialausschusschef Lothar Lehmann (Freie Wählergemeinschaft) machten den Protagonisten die Aufwartung und trugen zum Umsatz bei. Dennoch blieb etwa ein Viertel der 300 Liter Erbsensuppe im Kessel der Feldküche, wie Ronny Köhler bilanzierte. Entmutigen konnte ihn das freilich nicht.

Besseres Wetter half nur bedingt

Immerhin wäre vor zwei Wochen das Wetter deutlich schlechter ausgefallen. Dieses Mal schien die Sonne. So konnte Manfred Stübing sein neues Quad ausfahren. Das Gefährt wurde prompt zum Blickfang. Er selbst ist Zweirad-Fan und würde sich deshalb freuen, wenn auch wieder die Motorsportler des MSC „ Burg Eisenhardt“ den Weg auf das Areal finden würden. Zehn Jahre lang war das von Hans-Joachim Brauer und seinen Mitstreitern organisierte Simson-Treffen zu dem Anlass ein Publikumsmagnet gewesen.

Von René Gaffron