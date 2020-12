Bad Belzig

Ein Schlaraffenland für einen Fuchs: Im Klinkengrund sind die scheuen Waldbewohner nicht nur Gelegenheitsgäste. Bereits seit Jahren zählt das an ein Waldstück grenzende Wohngebiet zum Revier der Wildtiere. Die MAZ hat sich beim Stadtförster und einem Quartierskenner umgehört, wie Fuchs und Mensch im Wohngebiet aktuell nebeneinander leben.

„Das betrifft nicht nur das eng bebaute Wohngebiet an der Hans-Marchwitza-Straße“, ist sich Detlef Schwarz sicher. Als Hausmeister einer dort vermietenden Bad Belziger Wohnungsgesellschaft und selbst Anwohner im Schwanebecker Weg, wird ihm regelmäßig von Fuchssichtungen berichtet. Und auch er ist ihm schon begegnet. „Das geht schon einige Jahre so“, sagt Schwarz. Es gehöre fast schon zum Inventar, am frühen Morgen und nach dem Einsetzen der Dunkelheit, zu jeder Jahreszeit. Bis ins Dichterviertel, also auch über die Friedrich-Schiller, Goethe- oder Heinrich-Heine-Straße führen die Spaziergänge des rothaarigen Streuners.

Revier von zehn Quadratkilometern

Auch Stadtförster Lutz Hausig sieht darin nichts Ungewöhnliches. „So lange er Fressbares findet und nicht gestört wird, kehrt er auch immer wieder zurück.“ Die Landschaft rund um Bad Belzig sei prädestiniert für Wanderschaften jener Art, auch durch Wohngebiete. Dort findet der Allesfresser im Müll genügend Nahrung. Sein Appell dahingehend an die Anwohner: „Nicht anfüttern, der Fuchs ist kein Haustier.“ Obwohl der Fuchs für den Menschen per se nicht gefährlich ist, ist Abstand halten und ihn seine Runde drehen lassen wohl die einfachste Strategie, um friedlich nebeneinander zu existieren. Das Revier, zum Beispiel eines Fuchspärchens, kann bis zu 1000 Hektar – also zehn Quadratkilometer – groß sein. Nicht verwunderlich also, dass da auch der Klinkengrund zum Aufenthaltsort wird.

Begegnungen mit Haustieren sind selten

Doch der Fuchs ist auch Krankheitsüberträger. Dies stellt bedingt ein Risiko für Haustiere wie Hund und Katze dar. Hier spielt vor allem die Räude eine Rolle. Die Hautkrankheit wird durch Parasiten, die Räudemilben, ausgelöst. Die Ansteckung erfolgt bei Kontakt mit infizierten Tieren. Rötungen bis hin zu einem krustenartigen Hautbild durch Kratzen sind die Folge. Tierärztlich wird hier zum Beispiel mit Antibiotika behandelt. Da der Fuchs jedoch auf Abstand zu Mensch und Tier bedacht ist, ist diese Gefahr eher gering.

Viele Anwohner machen vor allem das Müllproblem im Wohngebiet für die Anwesenheit des Fuchses verantwortlich. Es hat sich herumgesprochen, dass hier regelmäßig Sperrmüll abgefahren wird. So entstand eine Art Mülltourismus, der die Lage noch verschärfte. Verschiedene Aktionen, wie Schilder zur Mülltrennung an den Containerstandorten, zeigten bisher wenig Wirkung. So lange wird auch der Fuchs mehr als genug Nahrung finden und wohl immer wieder kommen.

Von Natalie Preißler