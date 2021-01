Schwanebeck

Hände waschen, Tee kochen und Wärmflasche auffüllen. Das alles war am Mittwochabend nicht möglich für die Einwohner der Dörfer nördlich von Bad Belzig. Denn in den Orten an der B 102 war die Wasserversorgung für zwei Stunden unterbrochen. Später wurde noch via Internet über fehlenden Druck in der Leitung geklagt.

Ursache war eine Havarie in der Druckerhöhungsstation Schwanebeck. Sie befindet sich dort im früheren Wasserwerk, wo dass nasse Element aber nicht mehr gefördert wird. Sondern es kommt aus dem Wasserwerk Linthe und wird dann mit zusätzlichem Druck nach Schwanebeck, Fredersdorf, Lütte, Dippmannsdorf und Ragösen verteilt. Doch dort tropfte es gegen 18.30 Uhr nicht einmal aus dem Hahn.

Stromausfall fordert Tribut

Wahrscheinlich ein Defekt auf dem Gelände der Schweinemast Am Gesundbrunnen hat dazu geführt, dass die Pumpen in der Station vorübergehend om Netz gegangen sind. Das sind zumindest die Erkenntnisse von Martin Kolpazik vom Versorgungsverband „Hoher Fläming“, der für die Anlagen verantwortlich zeichnet.

Die Mitarbeiter des in Brück ansässigen Versorgers haben dann eine sogenannte Bypass-Leitung in Betrieb genommen und die Schadstelle überbrückt. So ist dann das Wasser aus Linthe mit dem anliegenden Druck weitergeleitet worden. Gegen 20.30 Uhr war damit erst einmal das Problem gelöst.

„Einen Stromausfall im Dorf hat es nicht gegeben“, berichtet Schwanebecks Ortsvorsteher Hartmut Jänicke. Das Edis-Regionalzentrum in Bad Belzig war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen.

