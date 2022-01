Für jeden etwas dabei: Wiesenburger Produkte im Rathaus

Wiesenburg

Das nasskalte Wetter und die pandemische Lage sorgen für die Ruhe vor dem Ansturm im Hohen Fläming. Denn noch ist die Zahl der Fremden, die Schloss Wiesenburg, Park und reizvolle Umgebung in Augenschein nehmen wollen und dabei auf guten Rat von Einheimischen angewiesen sind, sehr überschaubar.

Zur Galerie Das hat die Touristerei im Rathaus zu bieten

Doch im Erdgeschoss, wo Sekretariat und Tourist-Information neuerdings zusammen gefasst sind, zeigt sich die Kommune gut aufgestellt. Seit Beginn des Jahres gehört Marion Rodefeld zum Team. Seit drei Jahren in Wiesenburg zu Hause managt sie künftig gemeinsam mit Ulrike Maeßen und Kirsten Gensicke künftig Posteingang, Telefon-Zentrale und Besucherverkehr.

Touristerei bietet Kaffee mit an

„Mangels gastronomischer Alternative momentan laden wir gern auf einen Kaffee ein“, berichtet die 51-Jährige. Eben weil das Verwaltungsgebäude zuletzt schon häufig die erste Adresse für Ratsuchende gewesen ist, wurde aus der Not eine Tugend gemacht und das Foyer mit Fördergeld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union barrierefrei umgestaltet.

Das Rathaus springt ein. Mangels gastronomischer Alternativen wird auch ein Kaffee angeboten. Quelle: René Gaffron

Die drei Damen gewähren dort ab sofort auch guten Rat am Wochenende, nachdem der inzwischen in Auflösung befindliche örtliche Tourismusverein diese Dienstleistung im Torhaus am Schlossturm nicht mehr durchgehend sichern konnte.

Bunte Palette an Produkten aus Wiesenburg und Umgebung

Dass die 14 Ortsteile einiges zu bieten haben, lässt sich in den Regalen entdecken. Das meint nicht nur die Broschüren, Land- und Ansichtskarten sowie Souvenir-Magnete, die dort verkauft werden. Sondern es sind regionale Produkte dabei – allen voran der neu aufgelegte Wiesenburger Tropfen aus der Brennerei in Reppinichen.

Weiter zu nennen sind Saft, Nudeln und Wurstkonserven vom Gut Schmerwitz, Honig aus Medewitz und BBQ-Sauce von Christopher O’Neill. Der Imker aus Bad Belzig hat seine Bienen-Wagen bei Jeserigerhütten postiert. Tee- und Eierlikör-Mischungen liefert der Holderhag-Hof in Schlamau.

Darüber hinaus sind exklusive Motiv-Tassen, die der Handwerkskeller vis a vis hergestellt hat, Kerzen aus Reetzerhütten und Figuren und Textilien aus der Kaiser-Bären-Manufaktur in Schlamau, im Angebot. Nicht zu vergessen: Kunst-Schmuck von Jenny Raesch und Postkarten von Stephanie Nückel, Lektüre aus dem Wiesengrund-Verlag von Autorin Swetlana Neumann sowie das Buch mit der Sammlung von Rezepten aus Reetz.

Wiesenburger Präsente zu Jubiläen

Auf diese facettenreiche Palette greift Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) zurück, wenn er zu Ehejubiläen und runden Geburtstagen gratulieren geht. Das kommt besser an als die Konfekt-Schachtel aus dem Supermarkt, wird berichtet. Selbstredend sollten die Wiesenburger fündig werden, wenn sie auf der Suche nach einem Geschenk sind.

Kirsten Gensicke gibt Wanderempfehlungen für die Umgebung und hat Infomaterial sowie regionale Produkte im Angebot. Quelle: René Gaffron

Solange sich die Touristen noch nicht drängen, können sie ganz in Ruhe die Offerten und Beratung des Trios in der Touristerei testen. So wird das Domizil genannt, weil es nicht alle Standards als Tourist-Information erfüllt. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

Von René Gaffron