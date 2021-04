Bad Belzig

Radfahrer haben einen Grund mehr, Bad Belzig anzusteuern. Am Busbahnhof in der Weitzgrunder Straße gibt es jetzt einen modernen Rastplatz für Radler. Die sogenannte „Radstätte“ ist am Dienstag in Betrieb gegangen. Sie bietet neben herkömmlichen Ständern abschließbare Ladeboxen für E-Bikes, Gepäckfächer mit Steckdosen sowie einen Rechner mit Internetzugang. Zudem gibt es Sitzmöglichkeiten und Mülleimer.

„Ich hoffe, dass nun möglichst viele Touristen kommen“, sagte Bad Belzigs Vizebürgermeister und Bauamtsleiter Robert Wildgrube zur Eröffnung. Die Radstätte sei ein Symbol neuer Mobilität.

Die Station ist Teil des Radweges Deutsche Einheit. Die rund 1100 Kilometer lange Strecke von Bonn nach Berlin verläuft auf 90 Kilometern durchs Land Brandenburg. Rund 74 Kilometer davon führen durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark. In Borkheide gibt es bereits seit 2019 eine ähnliche Station.

„Ich freue mich sehr, es ist die 20. Radstätte auf dem Radweg Deutsche Einheit, die wir jetzt eröffnen können“, erklärte Dina Huster vom Bundesverkehrsministerium. Neben der Förderung des Tourismus solle die Station auch den Alttagsradverkehr unterstützen. „Dessen Bedeutung nimmt immer mehr zu.“ Die Deutschen würden mittlerweile rund zwölf Prozent ihrer Wege mit dem Rad zurücklegen, so die Expertin.

Diana Huster vom Bundesverkehrsministerium an der neuen Radstätte in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Diana Huster ist die Leiterin der Projektgruppe nationaler Radverkehrsplan im Ministerium und hat den Aufbau des Radweges Deutsche Einheit nach eigenen Angaben von Anfang an begleitet. „Die ersten beiden Radstätten haben wir 2018 als Prototypen in Bonn und Berlin aufgestellt“, berichtete sie.

Rund 303.000 Euro hat die Errichtung der Radstätte in Bad Belzig gekostet. Das Bundesverkehrsministerium hat rund 292.000 Euro bezahlt. Die Kommune hat mit Unterstützung des Kreises den Rest übernommen. Sie muss auch für den Unterhalt der Station aufkommen. „Wir rechnen mit ungefähr 500 Euro im Jahr“, erklärte Bauamtsleiter Wildgrube. „Ich hoffe, dass keine Vandalismusschäden dazukommen.“

Uwe Stockmann (l.) und Robert Wildgrube am Touchscreen der neuen Radstätte in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Das wünscht sich auch Uwe Stockmann aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg). Er hat mit seiner Firma die Radstätte aufgebaut. „Ich finde die Idee gut, doch man muss so etwas auch achten“, sagte er. Leider sei jedoch die Zerstörungswut mancher Leute ein erhebliches Problem. In der Tat ist auch die neue Radstation in Bad Belzig schon beschmiert.

Potsdam-Mittelmarks Vizelandrat Christian Stein (CDU) wünscht sich „viel mehr solcher Fahrradstationen“, wie er am Dienstag sagte. „Dazu sollten wir jetzt alle Fördermöglichkeiten ausloten.“ Gleichzeitig kritisierte er die teils langen Genehmigungszeiten, gerade für neue Radwege.

Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU) besichtigt die neue Radstätte in Bad Belzig gegenüber dem Busbahnhof. Quelle: Hermann M. Schröder

An dem Projekt waren Bund, Land, Kreis und Stadt beteiligt. „Mein Dank gilt vor allem der guten Zusammenarbeit mit Bad Belzig“, sagte Carina Hellbusch vom Brandenburger Infrastrukturministerium. Weil die Bedeutung des Radverkehres zunehme, müsse man auch immer mehr Infrastruktur dafür schaffen.

„Hut ab, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat“, lobte auch Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) die Kooperation der einzelnen Behörden. „Es ist auch gutes Material verwendet worden, was lange halten wird.“

Von Hermann M. Schröder