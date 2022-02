Bad Belzig

Ein aufmerksamer Nachbar hat in Bad Belzig drei Diebe an die Polizei ausgeliefert. Der Zeuge war stutzig geworden in der Nacht zu Sonntag gegen 0.40 Uhr, als er in der Gliener Straße vor einer geöffneten Garage einen dunklen Kombi bemerkte und mindestens zwei Personen dort mit Taschenlampen hantierten.

Der Mann rief die Polizei. Die Beamten trafen kurz darauf drei Personen an, die auf einem unbewohnten Grundstück zwei unverschlossene Garage durchwühlten. „Sie waren dabei, diverse Küchenutensilien und anderen Kleinkram zu entwenden“, teilt Birgit Westphal vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Montag der MAZ mit.

Weil die Personen offenkundig nicht Eigentümer der Garagen und der darin offen zurückgelassene Utensilien waren, hat die Polizei die Personalien erfasst und ein Ermittlungsverfahren gegen die Diebe eingeleitet.

Von MAZ-online