Bad Belzig

Auf ein besonderes geistliches Erlebnis können sich Gläubige und Interessierte am nächsten Montag freuen. Der katholische Pfarrer, Burkhard Stegemann, ruft zum Rosenkranzgebet in sein Gotteshaus St. Bonifatius mit Papst Franziskus auf. Alles natürlich online, wie der Pfarrer verrät. „Ich baue eine Leinwand in der Kirche auf, auf der die Onlineübertragung zum Vatikan zu sehen sein wird. Der Papst soll ebenfalls daran teilnehmen.“

Die ganze katholische Kirche hat zum einmonatigen, internationalen Gebetsmarathon im Mai aufgerufen, um für ein schnelles Ende der Pandemie und für ein Wiederaufleben des sozialen und wirtschaftlichen Lebens rund um den Globus zu beten. Jeden Abend wird von einem anderen Marienheiligtum auf der Welt die Online-Übertragung des Rosenkranzgebetes direkt ins Wohnzimmer geschickt.

Nagasaki war beeindruckend

„Man bekommt so ein Gefühl von Universalkirche. Wir sind alle geeint, wir sind alle Brüder und Schwester“, erklärt Pfarrer Stegemann das besondere Erlebnis, dem vor allem das gemeinsame Gebet mit den Indern im Gedächtnis geblieben ist. „Das ist das Land, in dem im Moment die Corona-Pandemie besonders wütet und wir Deutschen sind bereits am Impfen.“ Doch auch die Übertragung aus der japanischen Stadt Nagasaki war beeindruckend, so Stegemann. „Gemeinsam haben wir vor der Muttergottesfigur gebetet, die den Atombombenabwurf überstanden hat. Sie steht dort in der Kirche, wie man sie aufgefunden hat.“

Bereits zwei Mal bot der Geistliche in seiner Bad Belziger Kirche die Online-Übertragung unter Corona-Bedingungen an, dabei dachte er, dass die Teilnehmer nach dem ersten Mal enttäuscht sein würden. „Die Übertragung war auf Italienisch und ich dachte, das versteht keiner. Aber als wir dann draußen standen, haben die Leute gesagt, dass das so toll war und wir das noch mal machen müssen.“ Am letzten Tag im Mai findet der Abschluss des Gebetsmarathons in den Vatikanischen Gärten in Rom statt, weiß Burkhard Stegemann, der dieses besondere Erlebnis mit einer Übertragung in sein Gotteshaus nach Bad Belzig wieder Gläubigen und Interessierten anbieten möchte.

Wir schaffen es eben nicht alleine

„Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Nach einer kurzen Einleitung wird kurz das Heiligtum erklärt und im Anschluss der Rosenkranz gebetet. Danach kommt das Salve Regina und eine Litanei sowie ein spezielles Gebet des Papstes, das viele Anliegen im Zusammenhang mit der Pandemie aufnimmt.“ Persönlich hat der Gebetsmarathon dem Geistlichen sehr viel gegeben. „Ich spüre immer deutlicher, dass wir unter dem Segen Gottes stehen und wir es eben nicht alleine schaffen. Die Pandemie hat gezeigt, wie zerbrechlich wir Menschen sind. Mich erfüllt das mit einem Gefühl der Demut“, resümiert Pfarrer Stegemann.

Von Johanna Uminski