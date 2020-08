Bad Belzig

Am Mittwoch, 5. August, erinnern Bad Belziger an die Bombenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. Beginn der Gedenkveranstaltung im „Haus am See“ in Bad Belzig ist um 18 Uhr.

„Die Druckwellen der Bomben zerstörten damals beide Städte in einem Umkreis von fünf Kilometern. Ein Feuerball mit einer Temperatur von 6.000 Grad Celsius ließ alles in Flammen aufgehen“, heißt es in der Einladung zur Veranstaltung, die von Mitgliedern der Partei „ Die Linke“ organisiert wird.

Anzeige

Resolution beschlossen

Und weiter: „Am 16. Oktober 2017 wurde durch Bad Belziger Stadtverordnete eine Resolution an den deutschen Städte- und Gemeindetag beschlossen mit dem Titel ,Für eine atomwaffenfreie Welt – damit unsere Kinder und Enkel eine friedliche Zukunft haben’.“

Weitere MAZ+ Artikel

Der Städte- und Gemeindetag sei gefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass Atomwaffen von deutschem Boden alsbald abgezogen und Verhandlungen für eine atomwaffenfreie Welt geführt werden, so die Veranstalter.

Von MAZ