Bad Belzig

Der Zweite Weltkrieg war in Belzig schon am 3. Mai 1945 zu Ende. Die Stadt ergab sich kampflos an die Rote Armee. Deren Soldaten befreiten auch die verbliebenen Häftlinge des Außenlagers Roederhof, das zum Konzentrationslager Ravensbrück gehörte. Genau 76 Jahre ist das jetzt her.

Gedenkveranstaltung in der Mahn- und Gedenkstätte Roederhof in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Für Bad Belzig ist das ein sehr wichtiges Ereignis“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Robert Wildgrube am Montag in der Gedenkstätte im Grünen Grund. „Wir wollen es nie vergessen.“

Die Stadt Bad Belzig und der Förderkreis Roederhof haben in einer kleinen Feierstunde dieses besonderen Tages und der vielen Toten im Lager Roederhof gedacht. „Wegen der Pandemie können wir leider keine öffentliche Gedenkfeier abhalten“, erklärte Inge Richter, die Vorsitzende des Förderkreises, die überschaubare Runde. Schon zum zweiten Mal musste die öffentliche Gedenkveranstaltung wegen Corona ausfallen.

Gekommen waren dennoch zahlreiche Menschen aus der Stadt, die – mit Abstand und Masken – Kränze und Blumen niederlegten. „Für mich ist das sehr beeindruckend, wir haben das Thema im Unterricht behandelt“, sagte Larissa Kußha aus der Klasse 6c der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Bad Belzig. Gemeinsam mit ihrer Klassenkameradin Josefine Schmidt trug sie das

Katharina Damus in der Gedenkveranstaltung in der Mahn- und Gedenkstätte Roederhof in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Gedicht „Stilles Gedenken“ von Katharina Dahms vor.

Die Autorin ist pensionierte Lehrerin aus Bad Belzig und selbst Mitglied im Arbeitskreis Roederhof. „Irgendwann habe ich kein passendes Gedicht mehr für diese Veranstaltung gefunden und einfach selbst eins geschrieben“, erklärte sie am Rande der Veranstaltung in einem Gespräch mit der MAZ. Seit einigen Jahren nun schon werden ihre Zeilen am Gedenktag von Schülern rezitiert. Das Gedicht wurde auch ins Französische übersetzt.

„Ich bin sehr froh, dass sich die Kinder schon in diesem Alter mit diesem ernsten Thema befassen“, sagte Ines Michaelis, Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule. Der Lehrer Tim Mittelstraß vermittelt den Stoff im Fach Gesellschaftswissenschaften.

Ines Michaelis mit ihren Schülerinnen Larissa Kußha (M.) und Josefine Schmidt. Quelle: Hermann M. Schröder

Dafür haben er und seine Schüler jetzt noch mehr Lesestoff zur Verfügung. Inge Richter hat der Grundschule „Geschwister Scholl“, dem „Fläming-Gymnasium“ und der Oberschule „Krause-Tschetschog“ jeweils einen Klassensatz der Broschüre mit der vom Förderkreis Roederhof aufgearbeiteten Geschichte des KZ-Außenlagers übergeben. „Alle Schüler sollen erfahren, was passiert ist“, erklärte sie. „Seid neugierig auf die Geschichte und viel Spaß beim Lernen.“

Die Oberschule ist auf besondere Weise mit dem Datum der Befreiung von Belzig verbunden. Sie ist nämlich benannt nach dem Pfarrer Erich Tschetschog und dem Lehrer Artur Krause, die am 3. Mai 1945 gemeinsam eine kampflose Übergabe der Stadt an die Sowjetarmee organisiert hatten.

Inge Richter und Robert Wildgrube bei der Gedenkveranstaltung in der Mahn- und Gedenkstätte Roederhof in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Für viele der insgesamt 600 im KZ-Außenlager Roederhof inhaftierten Frauen kam die Befreiung allerdings zu spät. Sie wurden schon am 24. April 1945 auf einen Todesmarsch nach Altengrabow getrieben. Mehr als ein Drittel der Häftlinge starb.

Von den 72 in Roederhof zurückgelassenen Frauen erlebten nur 63 die Befreiung. „Diese Ereignisse wollen wir nie vergessen“, mahnte Inge Richter. „Tragen Sie diesen Gedanken bitte weiter“, rief sie auch den anwesenden Schülern zu.

Die Vorsitzende des Fördervereins hofft, dass es im kommenden Jahr wieder eine öffentliche Gedenkveranstaltung in größerem Rahmen geben kann.

Von Hermann M. Schröder