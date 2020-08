Gedenken in Bad Belzig an die Opfer des KZ Roederhof

Bad Belzig

Vor 75 Jahren war der Krieg vorbei. In Belzig sorgten mutige Bürger um Pfarrer Erich Tschetschog und der Lehrer Arthur Krause, für eine kampflose Übergabe an die Rote Armee. Ihre Soldaten befreiten zahlreiche Frauen im KZ- Außenlager Roederhof.

Im Gedenken an das Leid der verschleppten Frauen, die am Rande der Stadt täglich zwölf Stunden in der Fabrik schufteten, um Munition herzustellen, mit der in ihrer Heimat die Menschen getötet wurden, werden die Mitglieder des Förderkreises Roederhof am 1. September, dem Weltfriedenstag, die Stele am Geweihhaus einweihen.

Sie steht seit 3. Mai, dem eigentlichen Tag der Befreiung, der ausgerechnet zum Jubiläum wegen der Covid-19-Pandemie nicht angemessen gewürdigt werden konnte.

Bürgermeister Roland Leisegang hat die Bad Belziger aufgerufen, den täglichen Weg der Frauen vom Lager zur Munitionsfabrik im Wald, vorbei an dem markanten Gebäude zurücklegen.

Treff ist Dienstag, 1. September, um 16.30 Uhr, am Gedenkstein im Grünen Grund.

Von René Gaffron