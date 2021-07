Gedenkort Roederhof muss Chefsache sein 

Der alte Konflikt um das Nebeneinander vom Gedenken an das KZ Roederhof und dem Übungsgelände des Schäferhundvereins in Bad Belzig bricht neu auf. Wer sich an die Debatten in den 90ern erinnern kann, weiß um die Schwierigkeit der Problematik. Deshalb wäre es bequem, sich auf Kompromissen von damals auszuruhen und geübte Rituale zu pflegen.

Die nächste Generation hat womöglich andere Ansichten. Wie sie diese nun zum Ausdruck bringt, ist gewöhnungsbedürftig. In Bad Belzig ist es geübte Praxis, dass politischer Diskurs von Angesicht zu Angesicht geführt wird. Dafür wäre es in der Tat dienlich, wenn die Kritiker des Status quo das direkte Gespräch suchen.

Die Angelegenheit muss natürlich Chefsache werden. Von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) darf erwartet werden, dass er sich nicht wie so oft und nun wieder angedeutet auf Aktenlage zurückzieht. Es braucht vielmehr das Gespür für die bedeutende Herausforderung und klare Haltung.

Von René Gaffron