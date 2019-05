Bad Belzig

Mit stürmischem Beifall ist Ronny Weiland am Sonnabend in Bad Belzig gefeiert worden. Etwa 250 Besucher haben sich zu dem musikalischen Ereignis locken lassen. Sie werden nicht enttäuscht. Der mächtige Bass füllt die Marienkirche aus und berührt das Publikum. Die Gänsehaut der Zuhörer ist nicht auf die Maikühle im Gotteshaus zurückzuführen.

Erbe der Stars

Ganz besonders wärmt der Sänger die Herzen der überwiegend älteren Besucher, wenn er russische Weisen anstimmt – wie einst sein musikalisches Vorbild. Der 44-jährige Weiland gilt als musikalischer Erbe von Ivan Rebroff. Dessen Konzerte besuchte er zuweilen und sang dessen Lieder im privaten Kreis als Geburtstagsständchen. Außerdem sendete er dem Altmeister eine CD zu, die jener tatsächlich zur Kenntnis nahm und anrief.

Bekannt als „singender Steinmetz“

2007/08 sollte der als „Singender Steinmetz“ bekannte Künstler aus dem thüringischen Appolda eigentlich als Vertretung für einige gebuchte Termine engagiert werden. Doch nach dem Telefonat gab es keine persönliche Begegnung der beiden mehr. Denn das Idol verstarb.

Vier Jahre in Belzig 1935 kam Paul Rippert nach Belzig. Er arbeitete zunächst in der KFZ-Werkstatt Rupprecht an der Niemegker Straße. Seine Söhne Horst und Hans-Rolf waren 13 und 4 Jahre alt. Im Frühjahr 1938 startet der Halbjude sein Taxiunternhemen. Doch schon im Juni wird sein Wagen erheblich beschädigt. Die Tat wird nicht aufgeklärt. Ohne Existenzgrundlage verlässte die Familie Bad Belzig und überlebt den Krieg. Sohn Hans- Rolf macht danach zuerst in Halle ( Saale) und später unter dem Namen Ivan Rebroff weltweit Karriere als Sänger mit besonders großem Stimmvolumen.

In seinem Sinne ist dann aber eine Gedenktournee veranstaltet worden. Seither ist Ronny Weiland landauf, landab bei Freunden volkstümlicher Musik bekannt und beliebt.

Mit Schlagergrößen auf der Bühne

Er hat schon mit Andy Borg, Gabi Albrecht und anderen Stars der Szene die Bühne geteilt. Sein Hobby ist zum Beruf geworden. Doch „Wenn mir aber keiner mehr zuhört, nehme ich wieder Fäustel und Eisen in die Hand“, sagt er. Diese Bodenständigkeit nehmen ihm die Anhänger ab.

Auf Spuren von Ivan Rebroff

Sein Debüt in Bad Belzig ist ein besonderes Konzert, wie er weiß. Denn im Hohen Fläming hat Ivan Rebroff – bürgerlich: Hans-Rolf Rippert, geboren in Berlin-Charlottenburg – in den 30er-Jahren einen Teil seiner Kindheit verbracht. Und 1994 war er für ein Konzert auf der Burg Eisenhardt zurückgekehrt.

Ronny Weiland berührte vor allem mit russischen Weisen die Herzen des Publikums in der Marienkirche Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Damals wie heute sind es die ohnehin eindrucksvollen Melodien aus Russland wie „Moskauer Nächte“, „Anatevka“ und „Herrlicher Baikal“, die die Zuhörer so sehr begeistern. Es sind die Interpretationen, mal hell, mal samt, die einen in den Bann ziehen. „Deshalb bin ich ins Konzert gegangenen und Ronny Weiland hat die Erwartungen erfüllt“, lobte Michael Zmeck das Hörerlebnis.

Schlagerbotschaften kommen an

„Uns hat alles gefallen“, bekennen Marion Mädler und Dorit Görisch. Die Fredersdorferinnen freuen sich über das viele Facetten umfassende Repertoire. So werden auch Klassik-Melodien und internationale Titel wie „ Santa Lucia“ oder „Tiritomba“ zu Gehör gebracht.

Zudem hat Ronny Weiland neuerdings anspruchsvolle Schlager im Gepäck. Mit seiner natürlich tiefen Stimme hinterlassen die kleinen und großen Friedensbotschaften tatsächlich nochmals Eindruck. Entsprechend herzlich fällt der Applaus auch dafür aus.

Von René Gaffron