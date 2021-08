Gegen Depressionen: Mut-Tour quert den Hohen Fläming

Bad Belzig

Jeder Tagesabschnitt der Mut-Tour endet mit einem besonderen Bewährungsprobe. Dann müssen die Teilnehmer auf die Menschen am Zielort zugehen und fragen, ob und wo sie Quartier erhalten. In der Regel reicht eine Wiese für ihre Zelte aus.

Es grüßen Teilnehmer der Mut-Tour gegen Depressionen, die jetzt Borkheide und Bad Belzig passiert hat, vom Tandem. Quelle: Johannes Ruppel

Im Waldparadies Borkheide, wo die Zelte an den Bäumen hängen, haben sie bei Marlies Langrock und Klaus Herrmann sogar in der Scheune rechtzeitig Schutz vor dem großen Regen am Dienstagabend erhalten. Nun sind die Radler bei Sonnenschein mit Botschaft auf dem Weg nach Süden.

Erfahrungen werden ausgetauscht

Ein halbes Dutzend radelt auf Tandems, um psychische Erkrankungen in den Fokus zu rücken. Es sind selbst wahlweise Betroffene, Angehörige und Interessierte, die mit den Menschen an der Strecke ins Gespräch kommen wollen. Dabei stellen sie fest, dass es schon vielfach ziemlich persönliche Erfahrungen gibt. Meistens werden Depression aber sowohl gesellschaftlich, als auch individuell tabuisiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wer selbst spürt, dass er Hilfe braucht, soll ermutigt werden, sie in Anspruch zu nehmen“, sagt Maria Müller aus Stuttgart. Gleichwohl sie weiß, dass gerade auf dem Lande zum einen das Netz der Beratungsstellen und Therapieangebote nicht so dicht ist und zum anderen noch Vorurteile gepflegt werden. In Bad Belzig gibt es zumindest eine Reihe Ansprechpartner. Darum wurde am Mittwochmittag eine Rast am Rathaus eingelegt.

Zehn Teams sind unterwegs

Seit 2012 finden die Touren statt. Dieses Jahr steuern zwischen Juli und September zehn Teams auf verschiedenen Touren 3100 Kilometer für die gute Sache bei. Das hiesige Sextett besteht aus Protagonisten im Alter von 29 bis 55 Jahren.

Sie kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und haben sich erst am Vorabend des Starts in Neustrelitz erstmals getroffen. Reichlich 60 Kilometer haben sie täglich auf dem Tacho. Ihr gemeinsames Ziel: Jena.

Die Mut-Tour gegen Depressionen macht Station in Bad Belzig. Maria Müller und Peter Kraus vor dem Rathaus. Mit den Tandems setzt sich das Peleton in Szene. Quelle: René Gaffron

„Wir fahren hauptsächlich auf Wald- und Feldwegen oder hier über die Wanderroute, um der Natur nah sein zu können“, erklärt Peter Kraus aus Groß Gerau. „Leider besteht der Alltag für viele darin, in einen Bildschirm zu schauen. So sind allein die Bewegung an der frischen Luft und das gemeinschaftliche Erlebnis für jeden von uns sehr wertvoll“, so der Pedalritter zu seiner persönlichen Motivation.

Quartier kurz vor Dessau-Roßlau

Den Hohen Fläming kennt er schon von einem Aufenthalt, so dass er Tempo und Kräfte einzuteilen weiß, denn die nächste Einkehr für die Nacht ist erst vor Dessau-Roßlau vorgesehen.

Information im Internet: www.mut-tour.de; Beratungsstelle „Lichtblick“, Bad Belzig, Fläming-Bahnhof, 033841 / 44 95 22.

Von René Gaffron