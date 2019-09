Ragösen

Eigentlich sollte in diesem Jahr der Gehweg an der Landesstraßen-Ortsdurchfahrt in Ragösen erneuert werden. Der Bürgersteig in der Briesener Straße ist in einem miserablen Zustand. Doch aus der Erneuerung wird wohl nichts. Denn die L 941 soll nicht länger als Landesstraße eingestuft bleiben. Folglich legt...