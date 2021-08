Bad Belzig

Am Dienstag ist die Polizei über einen Einbruch an einer Tankstelle in Bad Belzig informiert worden. Unbekannte sind demnach bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag am Tatort an der Brücker Landstraße gewesen.

Sie haben sich am Reinigungsautomaten zu schaffen gemacht, ihn aufgebrochen und das Geld aus den Kassetten gestohlen. Zum Betrag werden keine Angaben gemacht. Die Technik ist jetzt nicht mehr nutzbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen.

Im Frühjahr hatte es einen bewaffneten Überfall auf die Station gegeben, der schnell aufgeklärt werden konnte.

Von René Gaffron