Geld für Feuerwehren: Wie der Kreis den Brandschutz in Potsdam-Mittelmark fördern möchte 

Bad Belzig

Geld für neue Autos und Gerätehäuser: Der Landkreis Potsdam-Mittelmark möchte mehr in den Brand- und Katastrophenschutz investieren. Die Verwaltung will vor allem armen Städten und Gemeinden helfen, ihre Feuerwehrtechnik in Schuss zu halten oder neu zu kaufen.

Einstimmig empfohlen

Das sieht eine Beschlussvorlage von der zuständigen Fachbereichsleiterin Debra Reußner an den Kreistag vor. Dieser soll in seiner nächsten Sitzung am 24. Juni dieses Jahres darüber entscheiden. Der Finanzausschuss hat das Papier am Donnerstagabend einstimmig empfohlen.

Demnach soll der Kreis in den nächsten drei Jahren eine Million Euro für Projekte im sogenannten Infrastrukturpaket für den Brand- und Katastropenschutz dazugeben. Kommunen, die dafür Zuschüsse brauchen, können diese dann beantragen. Der Kreistag hatte in seiner Märzsitzung bereits den Grundsatzbeschluss dazu gefasst.

Jens Heinze ist hauptamtlicher Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Archiv/Thomas Wachs

Bei den Anträgen der Kommunen gilt das Windhundprinzip. Wer zuerst kommt, wird zuerst berücksichtigt. „Die einzige Priorisierung, die wir vornehmen dürfen, ist die nach Antragseingang“, erklärte Kreisbrandmeister Jens Heinze am Donnerstagabend im Finanzausschuss. Die Anträge, die nicht berücksichtigt werden können, würden automatisch für das folgende Jahr gelten, sagte er.

„Die Kosten für Fahrzeugbeschaffungen und den Bau beziehungsweise die Sanierung von Gerätehäusern sind in den letzten Jahren stark angestiegen“, begründet Debra Reußner in ihrem Antrag das Förderprogramm. „Auch leistungsstärkere Kommunen schrecken mitunter angesichts stetig steigender Preise vor notwendigen Investitionen zurück“, erklärt sie.

Die Feuerwehren des Amtes Niemegk werden mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet. Quelle: Josephine Mühln

Das Land fördere zwar Feuerwehren, doch nicht alle. Zudem müssten die Städte und Gemeinden dann einen Eigenanteil übernehmen. „Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es Kommunen, deren Haushaltslage die Beantragung solcher Fördermittel nicht gestattet, da immer Eigenmittel bei der Beantragung von Fördermitteln nachgewiesen werden müssen“, so die Fachbereichsleiterin.

Wegen der Coronapandemie sei es außerdem zu erwarten, dass einige Kommunen weiter in finanzielle Schieflage geraten werden. Weil so die Gefahr bestehe, dass notwendige Investitionen ausbleiben, solle das Förderprogramm des Kreises helfen, erklärt Reußner.

Von Hermann M. Schröder