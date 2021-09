Geld für Sportstätten in Potsdam-Mittelmark: Wie der Kreis den Vereinen beim Bauen und Sanieren hilft

Bad Belzig

Frische Fassaden, Kunstrasen oder neue Duschen: Vereine dürfen sich beim Sanieren von maroden Anlagen oder Neubauten über Hilfe vom Kreis freuen. Potsdam-Mittelmark gibt in diesem Jahr eine Viertelmillion Euro für die Erneuerung von Turnhallen und Plätzen dazu. Insgesamt 13 Vereine haben Unterstützung aus der Sportstättenförderung beantragt. Sie alle sollen das Geld bekommen.

Das sieht eine aktuelle Beschlussvorlage der Verwaltung vor. Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport haben das Papier jetzt einstimmig empfohlen. Damit gilt eine Zustimmung des Kreisausschusses am 16. September dieses Jahres als sicher. Dessen Votum ist ausreichend. Der Kreistag muss dann nicht mehr über die Vorlage befinden.

Nachwuchsspieler des FSV Grün-Weiß Niemegk beim Training unter Corona-Bedingungen. Quelle: Archiv7privat

„Es ist keiner der Antragsteller herausgefallen, wenn der Kreisausschuss zustimmt, werden sie alle gefördert“, erklärte der zuständige Fachdienstleiter Jürgen Otto in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses im Technologie- und Gründerzentrum in Bad Belzig. Pro Antrag sei ein maximaler Zuschuss von 50.000 Euro möglich, so Otto. Der Fördersatz betrage laut Richtlinie höchstens 50 Prozent der Gesamtsumme. Damit könnten zwölf der 13 Vereine, die sich um eine öffentliche Finanzspritze beworben haben, Geld bekommen.

Damit jedoch niemand von den Antragstellern ein langes Gesicht machen muss, hat die Verwaltung zu einem buchhalterischen Trick gegriffen. „Wir haben den Fördersatz auf 46 Prozent heruntergerechnet, damit alle bedacht werden können“, erklärte Otto.

Die Stadt Beelitz bekommt die größte Fördersumme für den Neubau eines Kunstrasenplatzes

Den größten Posten auf der Liste der Begünstigten bekommt nach jetzigem Stand die Stadt Beelitz. Sie erhält den Höchstsatz von 50.000 Euro als Beitrag zum Bau eines Kunstrasenplatzes. Insgesamt knapp 430.000 Euro investiert sie in das Projekt.

Der TSV Treuenbrietzen erhält 20.700 Euro für die Hüllensanierung seines Vereinsheimes. Das Vorhaben kostet insgesamt 45.000 Euro.

Die SG Michendorf kann sich über eine Unterstützung in Höhe von 20.240 Euro für die Errichtung eines Beachvolleyballplatzes freuen. Dessen Bau kostet insgesamt 44.000 Euro.

Die SG Saarmund möchte für 49.000 Euro ihr Sportlerheim energetisch sanieren. Der Landkreis gibt 22.540 Euro dazu.

Die Arbeiten zur Sanierung des Vereinsheimes des SV Empor Schenkenberg sollen mit 27.600 Euro vom Kreis gefördert werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen 60.000 Euro.

Der Ruder-Club Werder Havel möchte einen Lagercontainer für 40.000 Euro aufstellen. Für das Vorhaben erhält er eine Unterstützung aus dem Förderprogramm von 18.400 Euro.

FSV Grün-Weiß Niemegk lässt den Hauptrasenplatz erneuern

Eher bescheiden fällt die Hilfe für den FSV Grün-Weiß Niemegk 1921 aus. Der Verein erhält 5.520 Euro vom Kreis als Anteil an der Instandsetzung des Hauptrasenplatzes. Insgesamt kosten die Arbeiten 12.000 Euro.

Die Schützengilde zu Weder möchte für 70.000 Euro den Kugelfang erneuern und von Sand auf Stahl umstellen. Aus dem Fördertopf des Kreises gibt es 32.200 Euro.

Die Turnhalle Lindenallee e.V. wird für 60.000 Euro saniert. Sie erhält eine neue Fassade, neue Sanitäranlagen und eine neue Heizung. Potsdam-Mittelmark unterstützt das Vorhaben mit 27.600 Euro.

Der Schützenverein Medewitz möchte eine elektronische Scheibenanlage einbauen. Das kostet insgesamt 5.165 Euro. Der Kreis gibt 2.376 Euro dazu.

Beim Treuenbrietzener TC Blau Weiß 91 entsteht ein neuer Tennisplatz

Der Treuenbrietzener TC Blau Weiß 91 lässt für 25.136 Euro einen neuen Tennisplatz bauen. Dafür gibt es eine Unterstützung von 11.563 Euro.

Der Segelsportclub Geltow möchte zwei Slipwagen sowie eine Winde sanieren. Das Vorhaben schlägt mit 10.000 Euro zu Buche. 4.600 Euro davon übernimmt der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Aus dem Sportstättenförderprogramm sollen außerdem 7211 Euro an den Caputher Segelclub überwiesen werden. Der Verein möchte seine Steganlage sanieren und braucht dafür insgesamt knapp 15.700 Euro.

Kreissportbund in Potsdam-Mittelmark gibt auch Geld dazu

Zusammengerechnet ergeben die Fördersummen laut Antragsliste genau 250.500 Euro. Nach Angaben der Kreisverwaltung möchte der Kreissportbund in Potsdam-Mittelmark die Differenz von 550 Euro übernehmen.

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hatte im März dieses Jahres die Sportstättenförderung beschlossen. In dem Topf sind insgesamt 250.000 Euro für 2021 vorgesehen.

Von Hermann M. Schröder