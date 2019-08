Bad Belzig

„Musik macht gute Laune“ –die Mitglieder des Gemischten Chores Belzig wissen das selbstverständlich. Nicht nur weil sie das gleichnamige Lied im Repertoire haben. Die Freude daran haben sie am Sonnabend nachmittag geteilt –mit vier weiteren Ensembles und dem begeisterten Publikum in der voll besetzten Marienkirche. Dort ging am erstmals ein internationales Chorfestival während des Altstadtsommers über die Bühne.

Zum großen Finale erklang aus 120 Kehlen –vom Volkschor Bad Dürrenberg, vom Männergesangsverein „Liedertafel“ Wusterwitz, vom polnischen Chor „Halka“ und vom holländischen Ensemble „Friends“ sowie den Einheimischen – das Lied „Friends forever“. Weil mit dem verbindenden Gesang die Grenzen überwunden werden sollen.

Zuerst private Kontakte

Den Kontakt hatten vor einigen Jahren zunächst Hans-Joachim Urmann und Kerstin Panzner aus Niemegk aufgebaut. Entfernte verwandschaftliche Beziehungen führten zur ersten Begegnung mit der Singegruppe „Friends“. Sie mündeten im vergangenen Jahr in einem bejubelten Auftritt des Bad Belziger Chores in Blijham/ Niederlande. Bei einem schlichten Gegenbesuch sollte es nicht bleiben –so wurde das Treffen organisiert, berichtet Rainer Bonne.

Der Un-Ruheständler hat 2013 seine Leidenschaft für Singen entdeckt, führte außerdem mit freundlichen Worten durch das abwechslungsreiche Programm. „Vorher ist per E-Mail und Telefon abgestimmt worden, wer was einstudieren wird. Es gab nur in zwei Fällen die Überschneidung und damit Regelungsbedarf“, berichtet Rainer Bonne.

Dann hätten alle für sich geprobt. Und erst am Vorabend gab es in Bad Belzig die erste Generalprobe mit den ausländischen Gästen. Bei den Interpretationen des gemeinsamen Liedgutes mussten sich die Sänger auf einige Betonungen einigen. Die Verständigung –mal mit, mal ohne Dolmetscher –klappt problemlos, berichten die Enthusiasten.

Mithin trugen ein Grillabend und die Teilnahme am Festumzug des Altstadtsommers ebenfalls zur guten Stimmung bei. Nicht minder die Tatsache, dass sich die Bürgermeister Roland Leisegang ( Bad Belzig) und Susanne Geils ( Ritterhude) für ein Lied spontan ins Konzert einreihten.

Polnischer Chor bejubelt

Die beste Darbietung kam vom polnischen Chor, wie neidlos anerkannt wurde. „Die sakralen Lieder füllen die Kirche natürlich besonders“, schätzt Bad Belzigs künstlerische Leiterin Katrin Reinke ein.

Dabei waren Gäste aus dem östlichen Nachbarland erst kurzfristig engagiert worden. Denn eigentlich sollte –nachdem seit vorigem Jahr der Frieden mit dem Königreich hergestellt ist – eine Gesangsgruppe aus Dänemark nach Bad Belzig delegiert werden. Das ist offenbar noch in Arbeit. Der mit Unterstützung der Lokalen Aktionsgruppe Havel/ Fläming organisierte Ersatz aus Duszniki war aller Ehren wert.

Von René Gaffron