Gemeinschaftsunterkunft Schmerwitz hat wenig Fürsprecher

Ehe der Kreisausschuss im Februar über die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete auf dem Gelände der ehemaligen Kampfgruppenschule entscheidet, sollte er sich die Meinung der Schmerwitzer anhören. Das fordert Birgit Kaiser als Ortsvorsteherin für den Doppelort Schlamau/Schmerwitz.

„Wir haben bisher nur durch die MAZ-Berichterstattung von dem Vorhaben erfahren“, berichtet sie. So sehr sie das Anliegen des Landratsamtes Bad Belzig versteht, dass es seine Aufnahmequote erfüllen muss, so sehr sollten Politik und Verwaltungen die Relationen vor Ort beachten. Bei der in Rede stehenden Schaffung von 224 Plätzen würde sich die Einwohnerzahl von Schmerwitz –246, einschließlich 30 Flüchtlinge – quasi verdoppeln. Das funktioniere nicht.

Es fehlt Infrastruktur

„Es geht nicht darum, dass wir nicht – wie gehabt – einen Beitrag zur Integration leisten. Aber die Größenordnung treibt die Leute um“, sagt Martina Golz, wo doch Einkaufsmöglichkeiten und Busverbindungen keineswegs ausreichen. Die stellvertretende Ortsvorsteherin wohnt direkt in Schmerwitz.

Nicht nur dort wird das Vorhaben mit Unverständnis kommentiert, sondern auch in Internetforen. „In dem Dorf gibt es weder Handynetz noch Glasfaseranschluss“, merkt Rico Beckmann aus Wiesenburg als Standortnachteil kritisch an.

Bürgermeister mit Video-Statement

Der Kreis Potsdam -Mittelmark will – vorbehaltlich des Votums von Sozial- und Kreisausschuss –ab Frühjahr drei Gebäude unmittelbar neben dem Schloss Schmerwitz mieten. 318.000 Euro pro Jahr fließen dann aufs Konto der Karlsruher Domus-GmbH, die seit der zwangsweisen Schließung ihrer Seniorenresidenz an der Stelle vor fünf Jahren dort Leerstand zu beklagen hat. In den Plattenbauten sollen dann 148, und 2 x 38 Personen einquartiert werden.

„In dem Umfang ist die geplante Unterbringung keine gute Idee“, bekräftigt auch Marco Beckendorf (die Linke) als Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Er hat seine Stellungnahme als Youtube-Video verbreitet.

Darin unterbreitet er das Angebot, freie Kapazitäten in Kindertagesstätten und Schulen zur Verfügung zu stellen. „Gemeinsam mit den Gremien des Kreises und weitere Kommunen sollte nach angemessenen Lösungen gesucht werden“, so der Verwaltungschef.

Viele Bemühungen des Kreises

„Der Standort ist nicht optimal“, räumt auch Bernd Schade als Fachbereichsleiter im Landratsamt Bad Belzig ein. Allerdings seien unter den jetzigen Bedingungen die Vor- und Nachteile abgewogen worden, um schließlich der Politik diese Vorlage zu unterbreiten. Dabei verweist der Ressortchef auf bereits zu 100 Prozent belegte Unterkünfte, auf andauernde Bemühungen, weitere Quartiere zu suchen.

„Außerdem heißt es nicht, dass sofort und dauerhaft alle Plätze belegt sein werden“, zeigt Bernd Schade eine gewisse Kompromissbereitschaft. „Wünscheswert wäre weniger Auslastung.“ Auch er würde gern Wohnungen als Quartier anbieten, sagt er zur Kritik von Bündnis 90/Die Grünen, die sich allgemein und gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie gegen Massenunterkünfte aussprechen.

