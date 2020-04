Die geforderte Reformierung der Mindestzahl für Mitglieder bringt vor allem die kleinen Kirchengemeinden auf dem Land in arge Bedrängnis. Sollte die Idee verwirklicht werden, drohen existenzielle Probleme.

Geplante Reform könnte kleine Kirchengemeinden in Existenznot bringen

