Gerangel um Rückkauf des Bad Belziger Krankenhauses: Landrat Blasig soll weiter mit Potsdam verhandeln

Bad Belzig

Gelingt es dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, sein früheres Krankenhaus in Bad Belzig zurückzukaufen? Die Verhandlungen mit dem kommunalen Potsdamer Klinik-Konzern „Ernst von Bergmann“ (EvB) und dem Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sind offenbar erheblich schwieriger als erwartet. Doch ungeachtet der ablehnenden Haltung in der Landeshauptstadt soll Landrat Wolfgang Blasig (SPD) jetzt weiter mit seinem Parteifreund Schubert verhandeln. Das fordern die Chefs der größten Fraktionen im Kreistag, wie eine MAZ-Umfrage ergab.

Martin Szymczak ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ich gehe davon aus, dass Gespräche geführt worden sind und weiter geführt werden“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Martin Szymczak. Dass die Geschäftsleitung dem Verkauf des Krankenhauses skeptisch gegenüber stehe, könne er durchaus nachvollziehen. Dennoch müsse Landrat Blasig jetzt den Auftrag des Kreistages ausführen und weiter verhandeln. „Wir müssen jetzt sehen, wohin die Reise geht und dann darüber entscheiden“, so der Politiker.

Kein Verständnis zeigte Martin Szymczak für die von der Potsdamer Gesundheitsbeigeordneten Brigitte Meier (SPD) geäußerte Unkenntnis der Verkaufsverhandlungen. „Ich kenne das Thema bisher nur aus der Presse“, hatte Meier kürzlich in einem MAZ-Gespräch gesagt. Für den CDU-Politiker Szymczak eine bemerkenswerte Äußerung. „Ich gehe davon aus, dass die Geschäftsführer darüber informiert worden sind, denn der Landrat hatte das Thema ja schon vor Monaten an den Potsdamer OB herangetragen“, erklärte er. Brigitte Meier ist die Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums „Ernst von Bergmann“.

Das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Diesem gehören seit 2013 genau 74,9 Prozent der Anteile am Bad Belziger Krankenhaus. Die restlichen Anteile hält weiter der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das EvB wiederum ist eine hundertprozentige Gesellschaft der Stadt Potsdam.

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hatte am 24. Juni dieses Jahres Landrat Wolfgang Blasig beauftragt, konkrete Gespräche über den Rückkauf der Mehrheitsanteile mit den zuständigen Vertretern der Landeshauptstadt zu führen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte 2007 die genannten 74,9 Prozent seines Krankenhauses an die Johanniter verkauft. Die brachten die Bad Belziger Klinik in wirtschaftliche Schieflage und verkauften sie dann 2013 schließlich an das EvB.

SPD-Fraktionschef Dietmar Otto. Quelle: Dirk Pagels

Für den SPD-Fraktionschef Dietmar Otto steht ebenfalls außer Frage, dass die Verhandlungen zum Rückkauf der Mehrheitsanteile weitergehen müssen. „Mein Bestreben ist die Herstellung gleicher Verdienste für gleiche Arbeit“, sagte er in Hinblick auf die nach wie vor schlechtere Bezahlung der Bad Belziger Krankenhausmitarbeiter im Vergleich zu deren Potsdamer Kollegen. „Wenn das nicht gewährleistet werden kann, müssen wir das Krankenhaus zurückkaufen.“

Der Sozialdemokrat erklärte, Gewinne dürften nicht der Hauptgrund für das Betreiben eines Krankenhauses sein. „Es geht um Leben und Gesundheit von Menschen. Wir haben ja in der Pandemie gesehen, wie wichtig Kliniken sind“, sagte Otto. „Nur Beifall klatschen reicht nicht.“

Jetzt müsse man abwarten, was die weiteren Gespräche mit den Vertretern der Landeshauptstadt ergeben, dann könne man sehen, wie teuer der Rückkauf wird und wie man ihn steuern könnte. „Wir müssen jetzt erst einmal Zahlen auf den Tisch bekommen“, so der SPD-Fraktionschef.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Quelle: Thomas Wachs

Landrat Wolfgang Blasig war in dieser Woche nicht für die MAZ zu sprechen. Auch in seiner Verwaltung hielt man sich trotz mehrerer Anfragen zurück. „Es gab ein informelles Gespräch, aber es gibt noch keinen Verhandlungsstand“, erklärte der Sprecher der Kreisverwaltung, Kai-Uwe Schwinzert knapp. An diesem Freitag hat der Landrat seinen letzten Arbeitstag vor dem Urlaub. Vermutlich wird es wohl erst nach der Sommerpause zurück an den Verhandlungstisch gehen.

Für die Bündnisgrünen ist das dann auch seine Pflicht. „Der Kreistag hat dem Landrat einen klaren Auftrag gegeben, daran hat sich nichts geändert“, erklärte die Fraktionsvorsitzende Elke Seidel. „Dass das der Chef des Klinikums in Potsdam nicht gut findet, lässt sich ja denken.“

Kathrin Menz ist Vorsitzende der Fraktion Die Linke/Piraten im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Das sieht auch die Fraktionschefin von Die Linke/Piraten, Kathrin Menz (Die Linke), so. Wir sehen, dass Potsdam reserviert reagiert, aber wir müssen unbedingt an dem Rückkauf festhalten“, sagte sie. Das größte Problem seien die unterschiedlichen Tarife in den beiden Häusern. „Da klafft die Lücke immer weiter auseinander“, warnte die Politikerin.

„Wir möchten unbedingt, dass es dem Personal besser geht“, erklärte auch ihre Stellvertreterin Jeannette Paech (Piraten). „Wir haben ja gesehen, wie überlastet es in der Corona-Krise war.“ Die Fraktion stehe auf alle Fälle weiter hinter dem Landrat und hoffe, so viele Anteile wie möglich zurückkaufen zu können, sagte sie.

Roland Büchner ist Vorsitzender der „Fraktion BVB Freie Wähler-FBB“ im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Für Roland Büchner, Chef der „Fraktion BVB Freie Wähler-FBB“ ist die ablehnende Haltung der Potsdamer Konzernspitze ebenfalls keine große Überraschung. „Dass die Gespräche nicht einfach werden, war doch vorher klar“, sagte er. „Wir hoffen, dass sie nun zielführend sind.“

Problematisch sei aus seiner Sicht allerdings ein Beschluss der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, wonach die Landeshauptstadt die Mehrheit an kommunalen Betrieben halten müsse. „Der Landrat hat jetzt aber einen klaren Auftrag von uns bekommen, die Verhandlungen zu führen, auch wenn das schwierig wird.“

Alle befragten Kreistagspolitiker waren sich einig darüber, dass das Bad Belziger Krankenhaus weiter in einem Verbund mit einem großen Haus, wie zum Beispiel dem EvB oder dem Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel, zusammenarbeiten müsste. Allein sei ein kleines Regionalkrankenhaus nicht überlebensfähig, sagte beispielsweise Martin Szymczak.

