Die Ernüchterung nach der gescheiterten Landratswahl am 6. Februar in Potsdam-Mittelmark ist groß. Keiner der sieben Kandidaten konnte die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen für sich verbuchen.

Marko Köhler (SPD) und Christian Große (CDU) müssen am 20. Februar gegeneinander bei der Stichwahl antreten.

Zudem lag die Wahlbeteiligung bei gerade einmal 32,3 Prozent. Der wohl traurigste Tiefstwert wurde mit 10,5 Prozent in Ziesar erreicht. Wegen der gleichzeitigen Bürgermeisterwahl gaben in Seddiner See immerhin 56,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Die meisten Bürger in Potsdam-Mittelmark nehmen ihr Wahlrecht nicht wahr

Gemessen an dem schlechten Ergebnis in Potsdam-Mittelmark ist das ein guter Wert, doch auch in Seddiner See haben 43 Prozent aller Berechtigten auf die Ausübung ihres gesetzlich verbrieften Wahlrechtes verzichtet.

Das ist schade und macht nachdenklich. Denn die Menschen haben die Möglichkeit, für die nächsten acht Jahre einen Landrat zu wählen und damit auch die Politik in ihrem Landkreis maßgeblich zu bestimmen. Das Feld der Kandidaten war denkbar breit aufgestellt.

Wahlrecht ist ein hart erkämpftes und hohes Gut

Es ist ein hohes Gut, frei und geheim wählen zu dürfen. Jeder, der es einmal anders erleben musste, weiß das ganz besonders zu schätzen. Gerade in diesem Teil Deutschlands sind die Menschen vor 33 Jahren auf die Straße gegangen, um freie Wahlen zu erkämpfen. Nun haben sie ein Wahlrecht und bleiben zu Hause. Das ist traurig.

Von Hermann M. Schröder