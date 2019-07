Bad Belzig

Auf diesen Tag hat auch Udo Zeller lange hingearbeitet. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark rollte am Donnerstag als erster bequem und völlig ohne Hürden mit seinem Rollstuhl über eine flache – am Einstieg einfach ausgeklappte – Rampe in einen nagelneuen Bus des Dienstleisters Regiobus Potsdam Mittelmark. Auf dessen Betriebshof in Bad Belzig fuhren jetzt insgesamt neun moderne Busse vor. Zwei davon sind längere Gelenkbusse.

Diese Neuanschaffungen markieren einen Meilenstein für den Nahverkehr der Region. Denn nunmehr sind alle 153 Fahrzeuge des kreiseigenen Verkehrsunternehmens barrierefrei und als Niederflurwagen auf der Strecke.

Große Probleme im Nahverkehr

Bei aller Freude über den neuen Standard der Busse übt Udo Zeller aber auch scharfe Kritik. Denn längst nicht alle Haltestellen der Region sind passend dazu ausgebaut. „Das betrifft leider auch den Schienenverkehr, wo die Probleme noch viel größer sind“, sagt der Behindertenbeauftragte.

So auch am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig, wo der Bahnsteig zu hoch ist für die aktuellen Niederflurzüge. „Dort fallen Beeinträchtigte oder auch Mütter mit Kinderwagen über die Rampe förmlich in den Zug oder können ihn gar nicht nutzen, wenn selbst auf Voranmeldung kein Personal an Bord ist, das mit anpacken könnte“, erläutert der Beauftragte. „Das ist ein Unding, nachdem wir schon seit so vielen Jahren über Gleichbehandlung reden“, so Zeller. „Doch immerhin sind wir heute näher dran, als wir es je waren.“

Reha-Klinik ohne modernen Haltepunkt

Auch bei Bushaltestellen gibt es noch Nachholbedarf, erzählt Hans-Jürgen Hennig, der Geschäftsführer von Regiobus, aus der Praxis. „So gibt es einerseits auf der Tour nach Brandenburg bei Müggenburg einen barrierefreien Haltepunkt ohne weiteren Anschluss mitten in der Landschaft. „Das nützt keinem, zumal dort im ganzen Jahr überhaupt nur zwei Leute aussteigen“. Andererseits fehlt ausgerechnet an der Rehabilitationsklinik in Bad Belzig, wo viele Menschen mit Beeinträchtigungen Busse nutzen, eine solche zeitgemäße Haltestelle. „Sie ist sogar noch bodengleich, weil ein Umbau auf dem Gelände der Klinik nicht förderfähig ist“, erzählt der Regiobus-Manager.

Das sind die Neuen: Mit neun modernen Bussen ist die gesamte Flotte bei Regiobus Potsdam Mittelmark jetzt barrierefrei. Quelle: Thomas Wachs

Dennoch hat seine Gesellschaft jetzt gut 3,5 Millionen Euro investiert in die neuen Wagen. Sie kommen für die Linien zum Einsatz, die von den Betriebshöfen in Bad Belzig und Brandenburg an der Havel aus bedient werden. Auch die Burgen-Linie im Hohen Fläming ist mit zwei neuen Bussen nun komplett barrierefrei.

„Um die komplette Barriefreiheit der Flotte schon heute zu erreichen, hatten wir uns gemeinsam mit dem Kreis entschieden, auch bereits einige Busse abzulösen, die noch neuer waren als üblich“, sagt Hennig.

Gut 700.000 Kilometer auf der Uhr

Ansonsten laufen die Wagen zehn bis zwölf Jahre und spulen in der Zeit jeweils 700.000 bis 750.000 Kilometer ab. Die neuen Busse werden nun jährlich zunächst bis zu 90.000 Kilometer absolvieren. „Im Durchschnitt des gesamten Fuhrparkes sind es um die 55.000 Kilometer pro Jahr“, so Hennig.

Anlass für die Umrüstung waren aber auch Vorgaben für den Nahverkehr. So müssen laut Ausschreibung alle Fahrzeuge der Plusbus-Linien barrierefrei sein. Zudem gibt es bald auch gesetzliche Vorgaben des Bundes, die ab 2022 eine komplette Barrierefreiheit vorschreiben.

Doch bleiben damit auch Probleme, die bei Akteuren in Verkehrsbetrieben und Kommunen für Verärgerung sorgen. „Denn es ist nicht klar definiert, was damit genau verbunden ist“, sagt Udo Zeller. Vor allem gibt es Probleme bei der Finanzierung zur Umrüstung von Haltestellen.

Kommunen in der Kostenfalle

„Wir können die Kommunen nicht zwingen, Haltestellen, die in ihrer Hoheit liegen, barrierefrei auszubauen“, sagt Jana Busch, die Fachdienstleiterin für Verkehrsmanagement bei der Kreisverwaltung. Pro Haltestelle fallen je nach Größe Kosten zwischen 10.000 und 40.000 Euro an.

„Wenn der Bund schon diese Schritte fordert, sollte er auch das Geld für die Umrüstung der Fahrzeuge und Haltestellen zur Verfügung stellen“, sagt Regiobus-Chef Hennig. Seine Gesellschaft bedient circa 1200 Haltepunkte.

Fünf Kategorien für Haltestellen Für die Bushaltestellen hat der Landkreis jetzt fünf Kategorien gebildet. Danach richtet sich auch die Prioritätenliste zum Ausbau für Barrierefreiheit. Kategorie A sind Verknüpfungshaltestellen mit hohem Fahrgastaufkommen mit mehr als 1000 Reisenden pro Tag. So an Umstiegen zwischen Bussen und zu Bahnen. Zum Beispiel am Bad Belziger Fläming-Bahnhof oder dem Busbahnhof. Kategorie B sind Umstiegshaltestelle mit regionaler Bedeutung mit einem Aufkommen zwischen 250 und 1000 Ein- und Aussteigern bei der Bahn pro Tag und Busbahnhöfe mit bis zu 250 Ein- und Aussteigern. Zum Beispiel die Bahnhöfe in Götz, Groß Kreutz Bahnhof oder Teltow. Kategorie C ist unterteilt in drei Unterpunkte für Standardhaltestelle mit lokaler Umstiegsfunktion oder besonderer Angebotsqualität sowie eher weniger frequentierte Punkte.

Im Landkreis gibt es insgesamt rund 1500 Haltestellen. Viele sind jedoch noch nicht barrierefrei. „Eine abschließende Auswertung zum Standard aller Haltestellen konnte noch nicht vorgenommen werden“, erklärt Jana Busch. Die Mindeststandards sollen erst mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplan 2020 bis 2024 definiert werden. Dieser werde zum Ende des Jahres dem Kreistag vorgelegt.

Landkreis fördert Umbau

Seit 2015 habe der Landkreis den barrierefreien Ausbau von 71 Haltestellen gefördert, informierte Busch. Die Förderung des weiteren Ausbaus erfolge nach einer Prioritätenliste. Sie ist in Kooperation mit Verkehrsunternehmen und Kommunen erstellt worden im Rahmen eines Haltestellenkatasters. Das hatte der Landkreis zum Frühjahr erarbeiten lassen. Die Kategorisierung der Haltestellen erfolgte nach Kriterien des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg ( VBB).

Von Thomas Wachs