Bad Belzig

Mit seinen Chören bringt Michael Betzner-Brandt die unterschiedlichsten Menschen scheinbar mühelos zusammen. Beim 12. Come Together Songfestival von Donnerstag bis Sonntag ist der Musiker einer der Gäste und wird mit Circlesongs (Kreisliedern) und Stimmimprovisation Einblick in seine Arbeit geben.

„Singen kann jeder“, davon ist der Dirigent, Autor, Komponist, Pädagoge und Stummfilmpianist Michael Betzner-Brandt völlig überzeugt. „Er arbeitetet mit Profis und mit Laien gleichermaßen. In jedem Fall mit Menschen, die sich schon nach kurzer Zeit gar nicht mehr als Laien vorkommen“, heißt es in der Ankündigung zu dem Ereignis im Zentrum für experimentelle Gesllschaftsgestaltung (Zegg).

Auf der Bühne mit Rolling Stones

Er gibt Workshops, leitet Chöre und unterrichtet ganz nebenbei noch an einer Berliner Schule. Im „Begegnungschor Berlin“ singen Berliner gemeinsam mit Geflüchteten, sein Chor „ Fabulous Fridays“ ist mehrfach preisgekrönt, 2014 stand die Truppe mit ihrer groovig-modernen a capella-Musik mit den Rolling Stones auf der Berliner Waldbühne. „Der Kollege begeistert Menschen mit seiner Arbeit“, freuen sich Hagara Feinbier und Raimund Mauch, die beiden Initiatoren des Festivals bereits auf die Zusammenarbeit.

Seit 2008 kommen alljährlich im Frühling rund 300 Singbegeisterte nach Bad Belzig um gemeinsam zu singen, sich zu vernetzen oder sich in den zahlreichen Open Space-Workshops auch einmal als Singkreisleiter auszuprobieren. Das Repertoire reicht dabei von mehrstimmigen Weltliedern und Mantras bis hinzu Liedermacher-Songs oder anspruchsvolleren Kompositionen.

Extra-Programm für den Nachwuchs

Der Nachwuchs hat wieder sein Extra-Programm. Mit Suli Puschban haben die Initiatoren eine Kinderliedermacherin eingeladen, die mit ihren frechen, witzigen, mitreißenden Songs nicht nur Kinder begeistert. Mit der gebürtigen Wienerin, die in Berlin lebt, wird gerockt, gesungen und getanzt. Ihre Lieder handeln von Partizipation und Solidarität.

Für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren gibt es zudem ein eigenes Kinderprogramm. Kinder sind in Begleitung ihrer Eltern aber bei allen Veranstaltungen willkommen. Für Teenies gibt es eine eigene Band- und Liederwerkstatt.

Zu Einzelveranstaltungen mit Michael Betzner- Brand sind Tagesgäste willkommen – Sonnabend, 10 Uhr im Großzelt, Eintritt: 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro) und kostenfrei (gegen Spende) zur Kinderliedermacherin Suli Puschban am Sonnabend, 17.30 bis 18.30 Uhr, im Zegg Bad Belzig.

Von Barbara Stützel