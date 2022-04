Geschichten vom Grüffelo im Theaterzelt auf dem Turnplatz in Bad Belzig

Bad Belzig

Seit 20 Jahren begeistert der Grüffelo. Die Autoren Axel Scheffler und Julia Donaldson haben seine Geschichten erfunden und erfreuen damit Jung und Alt. Am Wochenende macht er Station auf dem Turnplatz in Bad Belzig, wo gerade schon zu Ostern buntes Treiben herrschte. „Mutige Mäuse trauen sich ins Theaterzelt“, heißt es in der Ankündigung.

Schausteller Johnny Schubert ist mit Frau und Tochter auf Tournee. In achter Generation ist das seine Profession. Nach zwei Jahren der Pandemie ist der Re-Start für den 25-Jährigen aus Zörbig alles andere als einfach. „Wir freuen uns auf die Premiere in Bad Belzig“, sagt der Puppenspieler.

Tiere fürchten das unheimliche Wesen aus dem Zauberwald

Der Grüffelo ist eigentlich eine fiktive Gestalt, erfunden von der kleinen Maus. Sie nutzt das Wesen, um sich mit dessen Eigenschaften vor anderen gefräßigen Tieren des Waldes zu schützen. Immer, wenn sie sich bedroht fühlt, erzählt sie von einem unheimlichen Grüffelo, der ihr guter Freund sei. Dadurch würden die anderen Tiere erschrecken und die kleine Maus in Ruhe lassen. Fast immer klappt das.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag finden die Vorstellungen jeweils um 16 Uhr statt. Am Sonntag hebt sich der Vorhang um 11 Uhr ein letztes Mal. Wer sich auf 50 spannende und unterhaltsame Minuten – mit kurzer Pause - einlässt, wird sein Vergnügen zum Ferienausklang haben.

Von Rene Gaffron