Bad Belzig

Mit einiger Aufregung verbunden war er erste Schultag der neuen Woche an der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig. Dort hat die Erkrankung eines Schülers durch eine Meningokokken-Infektion seit Montag erheblichen Aufwand zur Folge. Dabei handelt es sich um eine meldepflichtige Krankheit, die stark ansteckend ist.

Lange Kontaktlisten erstellt

Um mögliche weitere Ansteckungen durch die auslösenden Bakterien zu vermeiden, die unter anderem schwere Erkrankungen wie Hirnhautentzündungen (Meningitis) oder Blutvergiftungen (Sepsis) auslösen können, geht es vor allem darum, Kontaktlisten zu erstellen. Gesucht werden Personen, mit denen der betreffende Achtklässler in den zurückliegenden Tagen zu tun gehabt hatte.

„Wir sind am Montagmorgen über den Krankheitsfall und die nötigen Schritte informiert worden durch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung“, sagt Schulleiter Alexander Ulbrich am Montagnachmittag gegenüber der MAZ.

Schulbetrieb läuft weiter

Auf den Schulbetrieb selbst würden sich der Krankheitsfall und die daraus resultierenden Vorkehrungen nicht direkt auswirken. Der Unterricht kann weiter laufen.

„Es geht aber darum, dass alle Personen, die als Kontakt infrage kommen, identifiziert und informiert werden können“, sagt Andrea Metzler, die Sprecherin der Kreisverwaltung, am Montag. Kontaktpersonen müssten daraufhin ihren Hausarzt aufsuchen, um mit Medikamenten Vorsorge zu betreiben, damit sie nicht selbst erkranken. Dazu werden vorbeugend unter anderem Antibiotika eingesetzt.

Umfang noch nicht bekannt

Wie groß der Kreis die möglicherweise betroffenen Personen ist, sei am Montagnachmittag noch nicht abschließend zu beurteilen gewesen, heißt es auf Nachfrage der MAZ von der Kreisverwaltung.

Untersucht werde der Zeitraum zwischen dem 10. und 17. September. Am vorigen Freitag sei der später erkrankte Junge zuletzt in der Schule gewesen, bevor er sich am Wochenende plötzlich in eine Krankenhaus begeben musste, informiert die Kreisverwaltung.

An der Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig lernen gut 200 Mädchen und Jungen. Quelle: Josephine Mühln

„Das Problem ist, dass wir an der Schule im Ganztag unterrichten und auch der betroffene Schüler im Kurssystem mit wechselnden Gruppen und von verschiedenen Lehrern unterrichtet worden ist“, erklärt Schulleiter Ulbrich. Er und seine Kollegen hatten den Montag über die daher umfangreichen Kontaktliste zusammengestellt für das Gesundheitsamt.

In die Klasse des von der Meningokokken-Infektion betroffenen Schülers gehen 21 Mädchen und Jungen. An der gesamten Oberschule lernen aktuell gut 200 Schüler.

Schwierig sei die Kontaktverfolgung zudem, „da einige der Lehrer nun wiederum bei Klassenfahrten mit wieder anderen Gruppen unterwegs sind aktuell“, erklärt Alexander Ulbrich.

Hoffnung auf Coronaschutz

Er hofft, „dass Corona uns wenigstens in der Situation mal positiv geholfen haben könnte“. Denn das Tragen von Schutzmasken und das Stoßlüften der Klassenräume im Rahmen des Corona-Hygienekonzeptes, „könnten vielleicht geholfen haben, dass sich weitere Ansteckungen vielleicht nicht so schnell ausgebreitet haben“, sagt Alexander Ulbrich.

Viele Menschen tragen die Bakterien

Bei Meningokokken handelt es sich um intrazelluläre Bakterien. Sie besiedeln beim Menschen den Nasen-Rachen-Raum und können schwere Krankheiten auslösen. Etwa zehn Prozent der europäischen Bevölkerung tragen diese Bakterien im Nasen-Rachen-Raum, ohne dabei Krankheitsanzeichen zu entwickeln.

Von Thomas Wachs