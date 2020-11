Bad Belzig

Das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark könnte zügig und kostengünstig in Bad Belzig zentralisiert werden. Diese Auffassung vertritt Burkhard Kroll ( Bündnis 90/Die Grünen). Er denkt dabei an die Reaktivierung des eigentlich fast still gelegten Technologie- und Gründerzentrums.

„Die Intensität der Arbeit des Gesundheitsamtes anlässlich der Covid-19-Pandemie wird noch mindestens fünf Monate anhalten“, schätzt der in Bad Belzig praktizierende Kinderarzt ein.

Bis Ostern werden seiner Überzeugung nach Impfstoffe auf dem Markt sein, Frühlings- und Sommermonate lassen dann ohnehin einen Rückgang des Infektionsgeschehens erwarten.

Modulbau käme zu spät

„Insofern kommt aber der geplante Modulbau am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten den kurzfristigen Erfordernissen nicht nach“, heißt es in der persönlichen Erklärung des Bündnisgrünen. Dafür dürfte mit solcher Eilentscheidung das Wirken des Fachausschusses zur Entwicklung der Verwaltungsstandorte nicht erleichtert werden.

Technologie und Gründerzentrum Fläming in Bad Belzig, ab 2018 Eigentum der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark.

Im Technologie- und Gründerzentrum steht ausreichend Raum zur Verfügung. Derzeit müssten etwa 75 Mitarbeiter, darunter 25 Bundeswehr-Soldaten, zentral untergebracht werden. Doch hat die Verwaltung das in den 90er-Jahren gebaute Haus wegen des Schimmelpilzbefalls schon fast räumen lassen.

Arzt plädiert für Raumfilter-Einbau

Lediglich die Wirtschaftsberater der kreiseigenen Gesellschaft sind dort noch in ihren Büros. Ansonsten wird die Kernsanierung vorbereitet. Rund 6,5 Millionen Euro soll das laut Kämmerer André Köppen kosten.

Doch Burkhard Kroll regt eine Zwischennnutzung an. Dazu braucht es seiner Aussage nach lediglich die Beschaffung von modernen und am Markt noch verfügbaren Raumluftfiltern. Mittels Plasma-Filter (Kosten: etwa 500 Euro für 100 Quadratmeter) würden demnach Feinpartikel im 2,5 Mikrometerbereich gefiltert. „Das umfasst zu 99,5 Prozent sowohl Viren aus der Corona- und Influenza-Gruppe als auch die Partikel der Schimmelpilz-Sporen“, so Kroll.

Ob sich die Verwaltung mit der Anregung befasst, ist unklar. Die Anfragen der MAZ dazu blieben unbeantwortet. Selbst hat der für Organisation zuständige Fachbereich vorgeschlagen, unter Ausnutzung von Sonderregelungen des Baurechtes einen Modulbau in Beelitz-Heilstätten zu errichten.

Sonderkreistag am Donnerstag

Es wird darüber gestritten, ob mit der 2,5 Millionen-Euro-Investition und der folgenden Zentralisierung der Aufsichtsbehörde die Probleme gelöst sind.

Die Aufstockung des Personals, nötigenfalls durch hausinterne Umsetzungen, sei versäumt worden, kritisiert die Union. Weil die Eilentscheidung nicht von Parlamentschefin Mirna Richel ( CDU) unterschrieben wird, ist für Donnerstag ein Sonderkreistag in Bad Belzig einberufen, der darüber abstimmen wird.

Nicht zuletzt bringen sich die Stadtväter aus Bad Belzig in Erinnerung. So verweisen sie auf eine mit Containern bebaubare Fläche im Gewerbepark Seedoche, die für ähnliche Zwecke schon mal in Augenschein genommen worden war.

