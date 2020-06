Von Montag an kann das Schwimmbad in Bad Belzig genutzt werden. Das Gesundheitsamt hat den Regeln des Hygienkonzeptes zugestimmt. Nun braucht es noch etwas Wagemut.

Still ruht das Freizeit- und Erlebnisbad in Bad Belzig. Von Montag an wird es für Besucher geöffnet sein. Quelle: René Gaffron