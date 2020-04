Krankenhaus Bad Belzig bleibt aufnahmebereit

Bad Belzig

Das Krankenhaus Bad Belzig ist Corona-frei. „Es gibt weder Verdachts- noch nachgewiesene Fälle“, sagt Gralf Popken als medizinischer Geschäftsführer der Einrichtung. Ein Ausbruchsgeschehen wie im Potsdamer Haupthaus sei demnach nicht zu verzeichnen, wie es auf MAZ-Anfrage hieß.

So könnten alle Aufgaben als Standort der medizinischen Grundversorgung weiterhin erfüllt werden – Betrieb der Notaufnahme inklusive. Von den 131 Betten auf den Stationen am Mittwoch Vormittag 75 belegt und 36 frei. Die Reserve, einschließlich Beatmungsplätze, bleibt bestehen, selbst wenn die erwogene Entlastung des Ernst-von-Bergmann-Klinikums Potsdam laut Gralf Popken momentan nicht zum Tragen kommt. Wegen der zahlreichen Infektionen bei Mitarbeitern und Patienten wurde dort ein Aufnahmestopp verhängt. Er geht mit einem Verlegungsstopp einher.

Anzeige

Ostergeschenke neu adressiert

„Indes ist der Krankenstand bei den hiesigen Ärzten, Schwestern und Pflegern so gering wie wohl noch nie“, berichtet Kathrin T. Eberhardt. Nach Aussage der Verwaltungsleiterin sind alle Beschäftigten höchst motiviert bei der Arbeit. Anerkennung dafür bekommen Chefärztin Cornelia Brenneis und ihre Mitstreiter nicht zuletzt vom Gewerbeverein Bad Belzig. Er hat kleine Tüten mit Süßigkeiten als Geste der Aufmerksamkeit überreicht.

Der Gewerbeverein Bad Belzig beadankt sich 600 mal.

„Für gewöhnlich werden diese zu Ostern in der historischen Altstadt versteckt“, sagt Vorsitzende Simone Lüdicke. Der Eindämmungsverordnung folgend sei darauf verzichtet worden, die schon bestellten Geschenke tatsächlich wie üblich zu verstecken und am Wochenende womöglich Familien in Scharen zur Suche in das Zentrum von Bad Belzig zu locken.

Anerkennung breit gestreut

„Statt dessen sollen die Geschenke an jene gehen, die in vorderster Reihe stehen, wenn es darum geht, die Auswirkungen der Pandemie zu meistern“, sagt Vereinsmitglied Grit Borgward. Sie ist –im zehnten Jahr – Betreiberin der Cafeteria im Krankenhaus und kann den Aufwand gut einschätzen. Aktuell gibt es ihren Service lediglich für das hauseigene Personal und deshalb hat sie verkürzt geöffnet.

Weitere Geschäftsleute verteilen insgesamt 600 Präsente auch in Arztpraxen, Supermärkten, Busunternehmen sowie bei Ver- und Entsorgern, deren Beschäftigte gerade alle Hände voll zu tun haben.

Am Kreisverkehr in der Goethestraße hängen Banner mit Dankesworten von Bürgern. Quelle: Rene Gaffron

Schon vor einigen Tagen wurden auch zwei große Banner mit Dankesworten am Kreisverkehr Goethestraße/Brücker Landstraße postiert.

Von René Gaffron