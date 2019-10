„Bad Belzig blüht auf“: Die meisten Gärten sind schon im Winterschlaf

Bad Belzig

Einen Tag nach dem ersten Frost des Jahres ist die Gartenpracht von Jörg Lüttich und Anke Trapp nur noch zu erahnen. Verblasste Dahlien hängen schlapp hinunter, auch die Rosen lassen ihre Köpfe hängen. Vor wenigen Wochen, als der Vorgarten noch in voller Blüte stand, wurde die Jury des Wettbewerbs „ Bad Belzig blüht auf“ im Vorbeigehen auf das Grundstück aufmerksam.

Beim Altstadtsommer wurde das Haus in der August-Bebel-Straße zum Gewinner des Stadtgebiets gekürt, die anderen beiden Preise gingen in diesem Jahr nach Dippmannsdorf sowie nach Neschholz.

Bei der Preisverleihung ließen sich die Gewinner aus Bad Belzig jedoch nicht blicken. „Wir stehen nicht so gern im Rampenlicht“, sagt Jörg Lüttich. Außerdem gestalte das Ehepaar seinen Garten nicht, um damit Preise einzuheimsen. „Wir machen das für uns und die Gäste unserer Ferienwohnung.“

Ein pflegeleichter, bunter Garten

Der bunte Garten führt einmal rund um das Einfamilienhaus in der herum. Vor dem bewachsenen Gemäuer wuchern orangene, gelbe und rote Herbstblüher, in einem Holzkasten um die Ecke wachsen weiße Winden und rosa Rosen. Feuerholz stapelt sich fast zwei Meter hoch an der Wand.

„Wir wollen uns nicht vom Garten dirigieren lassen“, sagt Lüttich. Pflegeleicht müsse er sein, daher auch die Beetinseln, die nicht allzu viel Aufmerksamkeit brauchen. Wenn etwa über den Inselrand hinauswächst, wird es einfach abgeschnitten, fertig.

Rückblick: So bunt blühte der Gewinnergarten in Bad Belzig im Sommer. Quelle: privat

Teilnehmer wissen meist nichts von ihrem Glück

Allein der Anblick des Blumenmeers im Vorgarten scheint der Jury gereicht zu haben: Die Tomaten- und Gurkenpflanzen, den Wein, den Birnbaum und den Apfelbaum im Garten hinter dem Haus haben die Juroren bei ihrem unangekündigten Spaziergang durch die Straße gar nicht sehen können.

Angeführt wurde das fünfköpfige Gremium traditionell von Bürgermeister Roland Leisegang. Weitere Juroren waren der neue Bauamtsleiter Robert-Walter Wildgrube sowie dessen Vorgänger Christoph Grund, der Borner Ortsvorsteher Werner Sternberg und Candy Schulze, Ortsvorsteher von Kuhlowitz/Preußnitz.

Nach dem ersten Frost sind auch die Herbstblüher ziemlich lädiert. Quelle: Hannah Rüdiger

„Harmonische Einheit“ ist wichtig

Die Jury achtet darauf, „ob Garten, Haus und die weitere Umgebung eine harmonische Einheit bilden“, erklärt Bauamtsleiter Robert-Walter Wildgrube. Die zu erfüllenden Kriterien betreffen sowohl die Formen, Farben und Aufteilung des Grundstücks als auch die verwendeten Materialien. „Letztendlich spielt alles zusammen“, so Wildgrube.

Die Teilnehmer werden per Rotationsprinzip ausgewählt, bewerben muss sich niemand. In diesem Jahr hat die Jury in der Kernstadt Grundstücke in der Karl-Marx-Straße, der Gartenstraße, der August-Bebel-Straße, der Friedrich-Engels-Straße, Am Bahnhof und in der Eisenbahnstraße in Augenschein genommen.

Sattes Grün und knallrote Rosen in einem der Gewinnergärten von „Bad Belzig blüht auf“. Quelle: privat

Ziel: Stadtbild verschönern

„Der Wettbewerb soll Grundstückseigentümer motivieren, die Stadt zu verschönern und somit auch die touristische Attraktivität zu steigern“, erklärt Bauamtsleiter Wildgrube. Neben den Gutscheinen für die Stein-Therme erhielten die Gewinner jeweils wieder eine Plakette, die die Schüler der Förderschule „Am grünen Grund“ gebastelt haben.

Eine davon ging an das Ehepaar Lüttich/Trapp, eine weitere an Mathias Wandel in Neschholz und eine dritte an Harry Brand in Dippmannsdorf.

Gewinner machen Gärten winterfest

„Das kam für mich ziemlich überraschend“, erzählt Harry Brand. In seinem Vorgarten wachsen verschiedene Stauden und kleinere Bäume, den Hof hat er erst vor ein paar Jahren neu gepflastert. Von der Auszeichnung habe er erst am Telefon erfahren, dass eine Jury vorbeikam, hatte er gar nicht mitbekommen.

Im Frühjahr will der Dippmannsdorfer ein Stück seines Gartens neu bepflanzen, am besten mit robusten Blumen, die der zunehmenden Trockenheit standhalten können. „Da werde ich mir noch etwas einfallen lassen“, sagt er.

Aber erstmal steht der Winter vor der Tür, auf den die Hobbygärtner ihre grünen Oasen langsam vorbereiten müssen. Es gilt, Dahlien auszubuddeln, Sträucher zurückzuschneiden, Blumenkästen abzuräumen und Gartenschläuche einzurollen. Bleiben nur noch wenige Tage, um die letzten Blüten zu bestauen.

Von Hannah Rüdiger