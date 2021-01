Glück gehabt: Bad Belziger Schule erhält 30 Laptops

Bad Belzig

Der Richtung weisende Hinweis kam aus den Elternkreisen. Sie machte den Förderverein des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig auf die Kampagne einer großen Versicherung aufmerksam. Dann brauchte es kurz vor Weihnachten noch etwas Glück. Prompt gehört die Schule zu den Gewinnern der Aktion „Smarte Schulen – clevere Kids“.

Noch vor Weihnachten ging die frohe Kunde ein. Nicht weniger als 10.000 Euro umfasst die bundesweit 200-mal ausgelobte Bescherung. Dafür wurden – wie in der Bewerbung angekündigt – Laptops angeschafft. Die Lieferung ist inzwischen eingetroffen, freut sich der Vereinsvorsitzende René Mertens über die gelungene Beschaffung.

Distanzunterricht hält an

„Ich habe noch nie bei einem Preisausschreiben gewonnen“, gesteht Schulleiterin Kathrin Wiencek ihre Überraschung. Auf jeden Fall gibt es Bedarf für die Technik. Fünf mobile Rechner hatte sie über den Sozialfonds des Kreises Potsdam-Mittelmark beschaffen können. Sie werden verliehen.

Doch ob des anhaltenden Distanzunterrichtes in fast allen Jahrgangsstufen können nun einige Jungen und Mädchen mehr bedacht werden. Diese Woche ist demnach eine 10. Klasse in Quarantäne. „Gerade bei Familien mit mehreren Kindern fehlt ein drittes oder viertes Endgerät“, lautet die Erfahrung der Direktorin. Komplettiert werden soll die Ausstattung noch durch die Beschaffung von Hüllen mit Tastatur, was die Arbeit erleichtert.

Von René Gaffron